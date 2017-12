Cataluña impone su acierto frente a Castilla y León Alineación inicial de la selección de Castilla y León. La selección catalana se impone a la de Castilla y León dentro de la primera jornada del Campeonato de España cadete LEONOTICIAS León Jueves, 28 diciembre 2017, 19:46

La Selección de Castilla y León debuta ante Cataluña en la I Fase del Campeonato de España Cadete con una derrota por 3 goles a 0. Resultado abultado que no es del todo justo con el juego mostrado por la selección autonómica en este primer encuentro, puesto que ha llevado la iniciativa en la primera mitad. Aunque se ha mostrado algo más débil y agarrotada de cara al gol en la segunda mitad.

3 Cataluña Iker, Hugo, Pau (Alex 63), Lluis, Miquel, Álex (Unai 63), Moriba (Jaume 73), Roberto, Russo (Brian 70), Gonzalo y Gerard. 0 Castilla y León Miguel, Rodrigo, Vicario, Casado, David (Gil 60), Nacho, Parra (Nachin 60), Maroto, Adrián, Abel (Garci 47) y Jesús (Juan 76). Árbitro Miguel Moreno. Amonestó a Miquel en el minuto 13 Goles 1-0 (min. 35): Miquel; 2-0 (min. 1 st): Gerard, de penalti; 3-0 (min. 33 st): Jaume. Incidencias Campo municipal de El Prat de Llobregat (Barcelona) Medio millar de espectadores en la grada; entre ellos, el seleccionador nacional de categorías inferiores Sub17, Santi Denia.

Primera parte en la que el combinado autonómico castellano y leonés estuvo organizado atrás y activo en el ataque. La Selección regional llevó la iniciativa en la primera media hora de juego, teniendo ocasiones claras en la portería catalana; la más clara la de Adrián Carrión en un saque de esquina. Precisamente, de un córner llegó el gol local de la bota de Miquel antes de cumplirse la media hora de juego. Algo más aumentó la presión del equipo catalán a partir de este momento. Ambas selecciones se retiraron a los vestuarios con mucho qué decir y qué jugar.

Mal inicio de la segunda mitad que comenzó con un penati en contra anotado por Gerard. A pesar de este tanto al inicio de la segunda parte, Castilla y León encontró aliento para seguir luchando y así lo hizo con búsqueda de ocasiones. Gil estuvo a punto de marcar un golazo por la escuadra a falta de 10 minutos para el final que, finalmente, detuvo el portero catalán. Castilla y León no se vino pero no encontró la manera de hacerle gol al combinado local. El tercero llegaría al borde del pitido final, desde la frontal del área, obra de Jaume, jugador recién incorporado al juego y que no tuvo problemas en marcar un potente tiro, posiblemente, aprovechando el cansancio de la escuadra arlequinada.

“Hemos sabido plantarles cara en la primera parte y manejar esos primeros minutos del encuentro pero no hemos aprovechado nuestras oportunidades. A raíz del segundo gol, de penalti, nos vinimos un poco abajo. Además, ellos han aprovechado nuestro cansancio en los últimos minutos de partido para marcar el tercero”, argumentaba Adrián Carrión a la finalización del choque. El encuentro anterior se ha resuelto con un empate sin goles entre Aragón y Andalucía. A las 18 horas, nuevo encuentro del combinado castellano y leonés juvenil ante Cataluña en el mismo escenario.