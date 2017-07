Castilla y León no logra derribar el muro irlandés Imagen de un entrenamiento del combinado autonómico. La selección autonómica de fútbol empata sin goles ante la Región II de Irlanda en un choque con una treintena de ocasiones pero que acabó igual que empezó LEONOTICIAS Lunes, 3 julio 2017, 18:53

Irlanda no ha encajado ni un solo gol en la fase intermedia de la Copa de Regiones UEFA. Castilla y León ha podido comprobar por qué esta misma tarde en el segundo de los encuentros de esta ronda final en el Maltepe Stadium de Estambul. Hasta en 27 ocasiones, la Selección arlequinada ha disparado y generado ocasión de gol. Ni una ha entrado. Por la mala suerte en la finalización propia y por el repliegue de los irlandeses. Si Castilla y León hubiera hecho uno efectivo, detrás hubieran venido muchos más; pero ya se sabe que el primero es el que cuesta y no han sido suficientes 90 minutos para materializarlo.

Castilla y León ha dominado el encuentro, técnica y físicamente, pero no ha metido gol. Y al final, el gol suma los tres puntos. La selección autonómica se lleva 1 y continúa primera de grupo, empatada con Irlanda, pero mejor clasificada gracias a la renta de goles. Depende de sí misma para estar en la final. Sólo tiene que ganar a Rusia, el jueves, -a las 15 horas en el Estadio de la Federación Turca- para llegar.

0 Castilla y León Ackermann, Pistu, Jesu, Peli, Puente, Jorge (Juanan 45), Zazu (Rely 67), Mato, Sito, Coque y Perona (Roberto Simón 76) 0 Irlanda II O´Conell, Higins, Hoey, Kelly, Horgan, Stack, O’Donovan, Joyce (Murphy 36), Hayes, Hoban (Karr 62), Dalybutz (O´Neill 51). ÁRBITRO Ayrton Kuchin (Kazajstan) Asistentes. Mesrop Ghazaryan (Armenia) Erik Weiss (Suecia) Cuarto árbitro: Baris Simsek (Turquía) Amonesta a Horgan por Irlanda. INcidencias El otro encuentro del Grupo B continúa en la segunda parte con el resultado de República Checa 1 - 2 Rusia.

En la primera parte, las ocasiones de Zazu, Puente, Jesu, Coque, Mato… han sido tantas que la llegada al área parecía lo normal. El esfuerzo del grupo, el increíble juego combinativo desplegado y el baile en los pases no encontraban premio. Irlanda sólo ha conseguido dar al larguero de Ackermann en una ocasión. Nada más. Pero sabía a lo que jugaba y, sobre todo, a lo que iba a jugar. En el segundo tiempo, con el revulsivo de Rely sobre el terreno de juego, la misma película. Entradas al área y tiros desde fuera que no tocaban red. Irlanda buscaba el contraataque para hacer daño. No podía hacerlo de otra manera porque estaba rota físicamente. Pero sabían que el tiempo corría y un empate frente a España (Castilla y León) significaba un buen resultado. No hay que olvidar que esta Selección es la vigente campeona de Europa y son, sobre todo, chicos listos que han jugado sus escasas bazas.

«Hemos tenido el partido controlado de principio a fin. Hemos merecido ganar, por ocasiones, por dominio y por empuje. Nos vamos un poco tristes pero con la convicción de que si seguimos jugando así pasaremos a la final. Tenían las líneas muy juntas y no nos han dejado hacer bien el último pase. Pero me quedo con que la Selección no ha dejado de intentarlo en 90 minutos. Seguimos primos y todas las opciones están intactas», aludía Zazu al finalizar el choque.

«Mi misión era adelantar al equipo. Mi responsabilidad era esa y nos vamos un poco tocados pero satisfechos del punto que hemos logrado. Dependemos de nosotros y eso es lo importante. Vamos a ir a ganar desde el principio», remataba Rely.

«Nos hemos hecho con el control del juego, hemos creado infinidad de ocasiones pero a veces en el fútbol no hay acierto arriba. Hubiéramos merecido otro resultado por las innumerables oportunidades. Saco lectura positiva al menos en que lo que no se puede ganar en 90 minutos no lo pierdas en alguna ocasión aislada. Les decíamos que tuvieran paciencia y que llegaría el desatasque del partido tarde o temprano. No han tenido ni un despiste atrás y eso ha sido importantísimo. Dependemos de nosotros mismos. Nos recuperaremos bien del cansancio y de los golpes y pensar en Rusia. No ha cambiado nada. Podíamos haber hecho efectiva hoy la clasificación pero esto es una fase final europea y no es fácil ganar. Lo haremos el jueves», ha declarado Mario Sánchez una vez finalizado.