El Atlético Astorga recibe el apoyo del alcalde El equipo de gobierno del ayuntamiento astorgano ha lanzado un mensaje de ánimo al conjunto verde en la recta final de la temporada regular LEONOTICIAS Viernes, 27 abril 2018, 17:38

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Astorga ha mandado este viernes un mensaje de apoyo por redes sociales a los jugadores del Atlético Astorga y se ha reunido con la presidenta del club, Sagrario González, para mostrarle su respaldo en «estos partidos tan importantes y decisivos para el club de la ciudad».

«El equipo de fútbol que representa a la ciudad y a todos los astorganos no ha hecho nada más que escalar posiciones en los últimos años. Es un club asentado en la categoría, algo con lo que antaño no podíamos si no tan solo soñar, y que rivaliza con las ciudades de Salamanca, Ávila o Zamora, ciudades mucho más grandes y con mayores presupuestos para sus equipos», destacó el alcalde, Arsenio García.

Asimismo, el regidor indicó que sin duda el logro del Atlético de Astorga es de «todos los jugadores que han estado involucrados y en una directiva, con su presidenta a la cabeza que ha dado ejemplo de compromiso y valiente apoyo al equipo a todos los niveles».

«Desde el Ayuntamiento animamos a todos los seguidores y fans del equipo verdiblanco a apoyar al equipo en los próximos partidos que le quedan de Liga. Ahora el Atlético Astorga necesita a la ciudad, y por eso hemos querido mandar este mensaje de apoyo. Le pedimos a los socios y los vecinos que hagan lo mismo, pues el equipo lo merece», continuó García.

Por último los concejales han recordado que el equipo ya se merece la felicitación de todos sus seguidores pues desde hace años no ha dejado de ganarse el respeto de la ciudad y acudirán al campo a demostrarlo.