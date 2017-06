El Astorga sale vivo de Ipurúa

Con vida y con opciones. El Atlético Astorga ha sobrevivido a Ipurúa, al CD Vitoria, al acertado ataque vasco y a la sólida defensa de los locales. El conjunto maragato ha caído 1-0 ante el filial de la SD Eibar, pero deja la eliminatoria abierta de cara a la vuelta, que se disputará este próximo sábado en La Eragudina.

1 CD Vitoria Areitio; Etxebarria, Martínez, Moreno, Corral; Sarriegi, Ortega (Azkue, min. 81); Etxaburu, Ibargoien (Aizpuru, min. 85), Dorrio; Adeva (Óscar Conde, min. 77) 0 At. Astorga Reguero; Emilio, Víctor, Tejedor, Jorge (Isma, min. 70); Bardal (Conde, min. 24), Marcos, Taranilla; Diego Peláez (Vallejo, min. 89), Javi Amor, Roberto Puente GOLES 1-0, min. 4, Ibargoien ÁRBITRO López Conde (Colegio Cántabro). Mostró amarilla a Ortega, Ibargoien y a Adeva por parte del CD Vitoria y a Víctor por parte del Atlético Astorga INCIDENCIAS Estadio de Ipurúa

Condicionados por el calor, el majestuoso escenario o quizá por los nervios de verse tan cerca del sueño, el Atlético Astorga no compareció en el inicio del partido. A merced del Vitoria, el cuadro de Miñambres comprobó por qué el conjunto vasco oposita al ascenso. Fueron cinco minutos, sólo cinco, los que el filial eibarrés necesitó para mostrar todas sus armas y poderío.

Presión alta, posesiones largas, paciencia con el balón y verticalidad en los últimos metros. A eso se une el componente de lucha y el buen juego aéreo de los locales, que confluyeron en el primer tanto del encuentro. En un saque de banda, y tras varios balones divididos siempre ganados por los rojiblancos, Ibargoien metió la puntera de la bota para dejar sin respuesta a Reguero y adelantar a los vascos.

Los jugadores del Vitoria celebran su gol. / Eibar

Reacción inmediata

Este tanto no dañó al Astorga, si no que lo hizo más fuerte. Tras el gol, el CD Vitoria dio un par de pasos atrás, tratando de guardar la ropa, dejando el peso del partido a los de Miñambres y tratando de aprovechar algún hueco de los maragatos. El conjunto verde se gustó, movió la pelota, intentó encontrar algún resquicio en la defensa eibarresa, pero los locales demostraron el motivo por el que aún no había encajado gol en la fase de ascenso.

La sólida defensa local sólo se vio sorprendida por la picardía de Peláez y Puente. En una falta lateral, el capitán sacó rápido y en corto para el hombre gol de los astorganos, que encaró a Areitio, portero que ha debutado en Liga Santander con el Eibar ante el Sevilla, pero la pierna de uno de los centrales evitó el empate.

Fue la única oportunidad del Astorga, confuso en los últimos metros y sin opciones de entrar en el área con peligro. Tal era la desesperación de Puente por no tocar un balón en ventaja que en más de una ocasión bajó al centro del campo a recibir y tocar la pelota.

Lesión de Bardal / Eibar

Los buenos minutos del cuadro astorgano en la primera mitad acabaron a la par que la participación en el choque de Juan Bardal. El mediocentro se rompió en un saque de esquina, en el ecuador del primer acto, y tuvo que ser sustituido por Conde.

El Vitoria coquetea con el 2-0

Este parón perjudicó al Atlético Astorga, que volvió a sufrir a merced del Vitoria. Dorrio tuvo la primera ocasión, con un centro al segundo palo que, solo, envía fuera. Los balones colgados y los disparos desde fuera del área fueron el arma utilizada por los vascos en un final de primera parte en el que la mejor noticia para los maragatos fue irse solo con un gol en contra.

Tras el descanso, la tónica fue similar. Con muy poco, ante un Reguero indeciso y una defensa verde algo timorata el CD Vitoria creaba peligro con muy poco y los primeros gestos de desesperación se dejaban ver en el Astorga. Víctor y Puente protagonizaron jugadas sin balón que pudieron ser sancionadas por el árbitro, sin que así sucediera.

Amor y Peláez buscan el empate

Después de estos minutos de impás, la necesidad se impuso al poderío local. El Atlético Astorga entró en una dinámica ascendente que coincidió con la ganancia de protagonismo de las bandas, tanto de Peláez como de Javi Amor. Especialmente activo estuvo el lacianiego, que supo asociarse con Puente en varias ocasiones creando peligro.

Los costados comenzaron a ejercer de elemento para abrir la sólida defensa eibarresa, en la que Diego Martínez mantuvo la compostura para evitar que Puente sumara algún gol con los buenos balones que le estaban comenzando a poner pero que, en la mayoría de las ocasiones, el central local se había anticipado.

El cansancio comenzó a pesar en las piernas del Atlético Astorga en los últimos minutos, en los que el aire escaseaba en los pulmones verdes. Esto lo supo ver el Vitoria, que planteó un intercambio de golpes en el tramo final que pudo acabar con algún gol más para los eibarreses, que pillaron desprevenida a la defensa maragata en varias ocasiones, por lo que Miñambres y sus hombres acabaron firmando el 1-0.

La eliminatoria, sin Juan Bardal casi con total seguridad, se resolverá en La Eragudina. El ascenso se dirimirá en Astorga, la capital maragata dictará sentencia después de que los hombres de Miñambres salieran vivos de Ipurúa.