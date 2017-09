Tercera División Aprietos para unos, ilusión para otros Instante de un partido de La Virgen. / Peio La Virgen y La Bañeza afrontan la tercera jornada con miras muy distintas, ya que unos no han comenzado como esperaban y otros son líderes DANI GONZÁLEZ Sábado, 9 septiembre 2017, 11:12

La Tercera es una categoría imprevisible y llena de sorpresas. Nadie es favorito al cien por cien, nadie puede quedar descartado de nada hasta que el balón no eche a rodar. La Bañeza no partía con un cartel de aspirante a grandes cosas y, tras dos jornadas, es líder. La Virgen sí que parecía tener mayor potencial, pero su arranque no ha sido positivo.

Ambos inician la tercera jornada en posiciones donde no esperaban estar. Los virgianianos esperan poner remedio a su situación, los bañezanos alargar su sueño.

El CD La Virgen visita La Balastera este domingo (17:00 horas) en un partido muy complicado frente al Cristo Atlético, que la pasada temporada disputó fase de ascenso. Los de Roberto Carlos aún no saben lo que es ganar y necesitan comprobarlo cuanto antes.

Los palentinos no viven una situación mejor ya que, al igual que los blanquiverdes, suman solo un punto. Será un duelo 'temprano' de urgencias, ya que en la jornada tres, el triunfo es vital para ambos.

Situación radicalmente distinta vive La Bañeza. Tras apabullar al Real Burgos y ganar tirando de oficio en Becerril, los de 'Kun' son líderes. Con seis puntos de seis posibles, afrontan ahora un reto mayúsculo: mantener el liderato en casa del segundo clasificado.

Los bañezanos visitan al Zamora (18:00 horas) en busca de mantener la racha. Se enfrentan el primer y el segundo clasificado de este inicio de temporada fulgurante de La Bañeza que tratará de no pisar el freno, ni siquiera en el imponente Ruta de la Plata.