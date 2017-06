Terrazas: «El objetivo es ascender»

La SD Ponferradina ha presentado esta mañana a su nuevo entrenador para la próxima temporada, Carlos Terrazas, que llega al club con la idea del ascenso para que el equipo vuelva a Segunda División A.

En su primera intervención, Terrazas agradeció la confianza del club y de toda la afición y se mostró dispuesto a hacer todo lo que esté en su mano por lograr el objetivo del ascenso. «A mí me gusta ser claro y está claro que el objetivo es ascender a Segunda División A, recuperar la categoría que se perdió hace ya dos años y en eso tenemos que emplearnos desde el minuto uno», indicó.

Durante su etapa en la Deportiva confía en «no decepcionar, cumplir el objetivo y devolver esa confianza que se me ha otorgado a partir de hoy», reseñó, mostrándose «muy contento por desarrollar este trabajo».

El nuevo técnico de la Deportiva aseguró que «tenía muchas ganas de entrenar al conjunto blanquiazul porque cree que «es un gran club» y destacó que en este momento de su carrera es lo que necesita. «Yo soy una persona que me gusta competir, que me gusta tener proyectos ambiciosos y creo que este es un sitio donde me voy a encontrar bien, espero que con el tiempo pueda confirmarlo», aseveró.

Por su parte, el presidente de la Ponferradina, José Fernández Nieto, apoyó las palabras del nuevo técnico con el ascenso como objetivo y manifestó su confianza en que el equipo vuelva a encontrar la senda del éxito. «Confía en todos los éxitos y vamos a poner los mimbres desde el primer día y dar ansiado ascenso a Segunda», apuntó.

Por otro lado, Nieto anunció la donación por parte de varios socios de documentos de los años 70 relacionados con el primer equipo que pasarán a integrar el archivo del club.