Un juguete roto

Lo que no puede ser, no puede ser; y además es imposible que sea. Algo así debe pasar por la cabeza de los seguidores de la Ponferradina, que ven como su equipo es incapaz de engancharse al tren del play off.

La Deportiva ha caído con contundencia por 3-0 en su visita a Barreiro, donde el filial del Celta no ha dado opciones a un equipo berciano en el que debutaba Miguel Ángel Álvarez Tomé en el banquillo.

ficha técnica 3 Celta B Néstor Díaz; Kevin, Rober, Diego Alende, Samuel; Borja Fernández, Juan (Joao, min.63); Juan Mera, Brais Méndez, Hicham (Caste, min.75); Borja Iglesias.

0 Ponferradina Dinu; Nacho López, Xisco, Gonzalo, Abel Moreno; Jonathan, Menudo; Chavero, Andy (Adán, min.74); Pallarés (Figueroa, min.67), Yuri. goles 1-0, Borja Iglesias, min.6; 2-0, Borja Iglesias, min.37; 3-0, Hicham, min.63. árbitro Villoria Linacero (Colegio Madrileño) Amonestó con tarjeta amarilla a Pallarés, Chavero, Jonathan Ruiz y Andy y roja directa para Gonzalo, por la Ponferradina. incidencias Partido correspondiente a la trigésimo primera jornada en el Grupo I de Segunda División B disputado en Barreiro, Vigo.

La primera aproximación fue para el equipo visitante. Yuri se internó en el área por la parte izquierda, pero su disparo se estrelló en el defensor.

Y el primer gol fue visitante. Un polémico penalti, en el minuto 5, supuso el primer tanto del filial celtiña. Borja Iglesias no falló desde los once metros y ponía el partido en franquicia para el filial.

Se empleaba con excesiva dureza en el medio campo la Ponferradina. Ello no parecía el mejor camino para igualar la contienda y acercarse a los puestos altos de la clasificación ante un equipo celeste que destaca por su buen juego.

Al paso por el primer cuarto de hora, Xisco Campos dispuso de una ocasión para poner las tablas a la salida de un córner, pero su cabezazo se fue lejos de la portería de Néstor.

El Celta entraba como cuchillo en mantequilla en la zaga deportivista. Bien a la contra o por banda, como fue el caso del minuto 30. Una entrada por el lateral del ataque local acabó con el balón paseándose por la línea de gol sin que nadie llegara a conectar con él.

Avisaba el Celta B de que el segundo gol estaba a punto de llegar. Dinu Moldovan salvó a la Ponferradina saliendo a los pies de Borja Iglesias para detener el avance del pichichi del grupo. Y en la siguiente que tuvo no perdonó el ariete. Se plantó solo ante el guardameta blanquiazul gracias a una asistencia de Hicham y, deshaciéndose de la escasa oposición del central, batía al cancerbero para poner el 2-0.

A pesar de la manifiesta superioridad local, la Ponferradina pudo meterse de lleno en el choque de no ser porque el árbitro no dio validez a un tanto de Yuri que se encontraba en posición antirreglamentaria.

Antes del descanso, Borja Iglesias pudo cerrar su hat trick, pero Dinu volvía a arrojarse a sus pies para detener la progresión del delantero celtiña.

En el segundo tiempo, Tomé parecía indicar a sus hombres que se fueran algo más arriba para buscar el 2-1. Yuri, en el 50, disparó por encima de la portería de Néstor en la última opción de reacción berciana.

El Celta B esperaba su contra para sentenciar el partido y la encontró en el minuto 63. Brais ponía un balón franco a Borja Iglesias y éste regalaba el 3-0 a Hicham para cerrar el partido y la goleada.

Aún pudo caerle algún tanto más a la Ponferradina, que había bajado ya los brazos, de no ser por el acierto de Dinu, uno de los pocos blanquiazules que se salvan de la quema esta temporada.

Con esta derrota, la Deportiva se queda sin margen de error, con una pobre imagen, y con el play off alejándose un poco más cada jornada.