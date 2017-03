Tomé: «Hay tiempo para revertir la situación»

Miguel Ángel Álvarez Tomé se siente feliz. Así lo ha confesado el nuevo entrenador de la SD Ponferradina en su primera comparecencia como técnico blanquiazul. «Para mí es un día feliz. Vengo con mucha ilusión, porque todavía hay tiempo para dar vuelta a la situación», ha asegurado tras estrechar la mano del presidente de la entidad, Fernández Nieto.

La comparecencia de Álvarez Tomé ha tenido lugar junto a los capitanes del equipo, un síntoma de unión y de compromiso, se ha remarcado.

A continuación el técnico ha sido claro en sus planteamientos: «La afición nos puede perdonar que juguemos mal, pero no que no dejemos todo en el campo y eso no va a suceder».

«Soy mejor entrenador que hace diez años»

Desde el banquillo también se ha insistido en que hoy más que nunca habrá que hacer una apuesta por el 'partido a partido': «La distancia con el objetivo es grande pero vamos a ir con el día a día. Nos centramos en el partido del domingo».

«Intentaré dar un toque al equipo que sea capaz de hacerle competir mejor», también ha advertido el nuevo entrenador que según ha remarcado se pondrá a trabajar de inmediato en el próximo partido.

Del Tomé de hoy al de hace una década hay una distancia, ha remarcado, en tiempo y formación: «Creo que soy mejor entrenador ahora que hace diez años. El entrenador está siempre en formación».

'Guiño' a la afición

Tras remarcar la unión del equipo el técnico ha hecho en su presentación un guiño a los aficionados: «Esta afición es extraordinaria. Ha crecido exponencialmente. Estará con el equipo porque se va a dejar la piel y va a jugar».

Todo ello antes de advertir que la Ponferradina tiene «la obligación de ir a ganar los partidos. Tenemos que ser atrevidos. Hay una plantilla larga y con calidad».