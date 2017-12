Yeray: «Lo vamos a sacar sí o sí, con orgullo» Yeray, en un lance del encuentro. / LaLiga El mediocentro considera que la clave para salir de esta mala situación es «la tranquilidad, la sensatez y el trabajo», pero, ante todo, «la unión» DANI GONZÁLEZ Domingo, 10 diciembre 2017, 18:50

«Estamos bastante jodidos». Yeray, uno de los líderes del vestuario de la Cultural, no niega que el equipo pasa un mal momento, no solo de resultado, también anímico.

El tinerfeño afirma que la plantilla se ha reunido al acabar el partido de este domingo en Lugo para conjurarse: «Esto lo sacamos sí o sí. Tenemos que estar unidos, ser una piña y levantar cabeza. Lo sacaremos adelante con orgullo».

El mediocentro reconoce que «no hemos sabido jugar el partido que nos han planteado» y reclaca que el Lugo ha sido «muy superior». «En la segunda parte, hubo muchos errores, sobre todo míos. Por eso, tenemos que pedir perdón a la afición que ha venido hasta aquí hoy y les prometemos que lo vamos a sacar», asegura.

Para el domingo, en el partido ante el Nástic, Yeray pide a la afición que les arrope ya que «es una final». «Lo de la clasificación es pasajero, no significa nada que estemos ahora abajo», afirma el tinerfeño que pide «tranquilidad, sensatez, equilibrio y trabajar para seguir remando».

Manu Rodríguez y su receta para levantar cabeza

Solo hay una receta para salir de este bache según un hombre veterano, como Manu Rodríguez, curtido en mil batallas: «trabajo y unión». Así lo explica el gallego, que volvía a la que fue su casa pero no disputó ni un solo minuto. «Son decisiones que toma el míster, yo no decido. Me hubiera gustado jugar, pero no depende de mi».

Manu recalca que llegaban al Anxo Carro con «ganas» pero «no tuvimos una buena tarde». «Se han visto muy claramente dos dinámicas contrapuestas. Lo que hay que cambiar es un resultado, porque no nos sale nada», señala.