Víctor Cea: «Quiero una Cultural que sea atrevida, dominadora y protagonista» Un momento de la rueda de prensa. / Noelia Brandón El técnico del conjunto leonés mide las sensaciones tras el primer entrenamiento | «Más que una preocupación, sentir a Señé entre nosotros es una alegría» NACHO BARRIO León Martes, 17 julio 2018, 15:29

Vuelve el trabajo en el Área Deportiva de Puente Castro y toca de nuevo medir las sensaciones. Había ganas de volver, eso queda claro en las primeras palabras del entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, Víctor Cea. «Estamos contentos con lo que transmite el equipo principalmente en lo que se refiere a valores y al nivel de compromiso de los que ya estaban y de los nuevos. Hemos visto muchas ganas de agradar y patrones comunes», relataba el técnico.

Plantilla larga la que ya ha dirigido en el Área Deportiva. Treinta jugadores se ejercitan ante un número importante también de miembros del cuerpo técnico. «Los jugadores tienen una ilusión tremenda y ponen todo a disposición de la Cultural, lo que es un lujo y algo a valorar, planificamos acordé a eso».

Como se apuntaba, más de una decena de personas componen el cuerpo técnico, pero según Cea hay razones para ello. «Vengo trabajando en otras temporadas con cuerpos técnicos amplios porque creo que ven mucho más cuatro ojos, si son expertos, que dos». Eso sí, pone una condición: «Es así siempre y cuando sean mentes productivas. No creemos en personas que estén por estar».

Sobre la mesa del cuerpo técnico está una realidad ante la que no se esconden. El gran número de jugadores obligará a descartes y a buscar salidas, aunque las intenciones sean las de hacerlo de forma correcta. «Intentamos hablar con todos ellos, ver cómo se encuentran antes de actuar». En este capítulo se encuentra Señé, para el que Víctor Cea solo tiene palabras de elogio. «Más que una preocupación es una alegría el sentir a Señé con nosotros. Queremos que crezca y nos gusta verle disfrutar en el campo».

Aunque sobre el apartado de fichajes no se aclara cuántos jugadores quedan por llegar, el míster deja claro que «nosotros no incorporamos a un futbolista del que no tengamos mucha información. Es cierto que hay jugadores que proceden del fútbol madrileño, pero lo que buscamos es que aporten. La secretaria técnica trabaja a destajo y buscamos no equivocarnos».

Manifestando que es un «lujo» contar con cuatro porteros, Cea quiso finiquitar la polémica sobre Luis Ballesteros, del que aseguró que «seguirá con nosotros aunque con otras funciones».

La pretemporada tiene un objetivo claro, que no es otro que buscar que el jugador compita cuanto antes, algo en lo que tienen que ver y mucho los amistosos. «Entrenar y solo entrenar sin amistosos aleja al jugador de la realidad de la competición», afirma Cea. Pero... ¿Qué Cultural quiere? «Desde el punto de vista del juego buscamos un equipo protagonista, atrevido y dominador».

Víctor Cea tuvo también palabras para la afición. «El hecho de verles en el entrenamiento esperando al equipo me transmite más ilusión todavía, se lo agradezco infinito y nos compromete con ellos para agradarles. Este no es un proyecto de la Cultural, sino de la ciudad».

Sobre el futuro grupo de Segunda B quiso apuntar que, sea el que sea, «lo que nos dice la experiencia es que el camino se demuestra andando y éste será complejo. Hay clubs con potencial y si le perdemos el respeto a la categoría lo pagaremos».

Hablan los capitanes

También tomaron la palabra los capitanes de la Cultural. Viti señaló que «el año pasado fue muy difícil, pero hay que hacer borrón y cuenta nueva, hay que volver a ascender y la ilusión se está manteniendo por lo que hicimos hace dos años».

Por su parte, Antonio Martínez quiso matizar las palabras de su compañero. «Más que borrón y cuenta nueva, queremos quedarnos con lo bueno y aprender de lo menos bueno para crecer todos juntos».

Viti también quiso dejar un mensaje rotundo. «Ahora mismo los jugadores que están aquí son jugadores de la Cultural y Deportiva Leonesa. Son un jugador más».