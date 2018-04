Suspense para salir del descenso

Diez jornadas en descenso, más de siete meses sin enganchar dos victoria seguidas. La Cultural dormirá fuera de las posiciones que 'arrebatan' la categoría tras un triunfo vital ante el Tenerife en el que los leoneses ofrecieron una primera parte espectacular, pero sufrieron lo indecible en la segunda para firmar un 3-2 que les saca, momentáneamente, de esas posiciones.

3 Cultural Palatsí; Bastos, Iván González, David García, Ángel; Mario Ortiz, Sergio Marcos (Yeray, min. 79); Samu Delgado (Iza, min. 69), Señé (Gianni, min. 88), Buendía; Rodri 2 Tenerife Dani Hernández; Luis Pérez, Carlos Ruiz, Jorge Sáenz, Cámara (Juan Carlos, min. 62); Alberto (Casadesús, min. 53), Milla, Suso (Montañés, min. 83); Acosta, Mula, Malbasic GOLES 1-0, min. 15, Mario Ortiz. 2-0, min. 23, Señé. 3-0, min. 37, Ángel. 3-1, min. 43, Mula. 3-2, min. 65, Víctor Casadesús ÁRBITRO Pérez Pallás (Colegio Gallego). Mostró amarilla a Rodri, David García y a Buendía por parte de la Cultural y a Víctor Casadesús, Acosta, Alberto, Malbasic y a Cámara por parte del Tenerife INCIDENCIAS Estadio Reino de León. 8.138 espectadores.

Un día para ser o no ser, para asomar la cabeza de un pozo en el que la Cultural lleva sumida más de dos meses. Era una fecha clave en la que el balón iba a ser protagonista porque el Tenerife, a diferencia de otros equipos en el Reino, quería tenerla.

Así fueron los primeros minutos: una batalla por la posesión. Los dos querían llegar al triunfo por el mismo camino, la tenencia de la pelota, pero el brillo en los ojos de los jugadores de la Cultural era distinto. Ambición, confianza, ganas de ganar y seguridad en la idea. Todo eso se reflejaba en los hombres de blanco que, pese a no crear ocasiones, llegaban bastante al área tinerfeña.

Si en Barcelona la suerte sonrió a la Cultural con el gol, en esta ocasión sería igual. En una jugada en la que Bastos habilitó a Ortiz, que llegó a línea de fondo, el cántabro anotó el primer tanto del partido. Con la duda de si era un centro o realmente vio a Dani Hernández más pendiente del pase atrás de que cubrir la portería, la grada celebró el tanto del santanderino que dio todavía más empaque al cuadro leonés.

Lanzados a por la victoria

Hoy dirigidos por Xabel García Secades, los jugadores de la Cultural rozaron la excelencia. El gol no les echó atrás, al contrario. La línea de presión fue más alta e intensa, las recuperaciones eran cada vez más arriba y el Tenerife estaba desbordado.

La Cultural no solo estaba mereciendo ganar, estaba mereciendo el 2-0. Y llegó con un gran centro de un imperial Ángel Bastos, que recordaba al lateral de la temporada pasada, que Señé, libre de marca y llegando desde atrás, remató en el punto de penalti, entre los dos centrales del Tenerife. La Cultural volaba hacia la salida de los puestos de descenso.

Con este tanto, los leoneses dejaron de ser tan ofensivos. Un pequeño paso atrás para ejercer un dominio territorial, cometer los mínimos errores y dar cero facilidades al Tenerife fue el plan culturalista. La tuvieron los de Joseba Etxeberría en un córner que Sáenz, en el primer palo, remató fuera. Antes, Malbasic estuvo a punto de llegar a un envío al segundo poste con todo a favor.

Golazo de Ángel, Mula da vida al partido

Pese a ello, la Cultural no estaba sufriendo demasiado. Querían más, porque no querían pasarlo mal ni temer por el resultado. Así llegó el tercero, con una recuperación de Ángel en la frontal del área rival. A partir de aquí, el lateral hilvanó una jugada sensacional. Se fue de sus dos marcadores con un autopase para entrar en el área, donde sentó a Jorge Sáenz con un recorte y con la pierna derecha, su pierna no natural, puso el balón lejos del alcance de Dani Hernández.

La fiesta era total en un Reino de León que solo detuvo la 'jarana' con el gol del Tenerife. Álex Mula, al filo del descanso, dio vida al cuadro isleño tras irse de Bastos y, desde dentro del área, poner el balón en el palo largo.

El 'show' de la primera mitad se convirtió en temor en la segunda. Desde el pitido inicial tras el descanso, el Tenerife tenía claro que debía empujar, marcar y sembrar las dudas en la Cultural. Acosta, con un remate desviado ante una salida precipitada de Palatsí, y Mula, con un disparo cruzado, pusieron las primeras ocasiones.

Casadesús 'mete miedo'

El partido pasó a ser un ida y vuelta, un choque con idas y venidas que favorecía al Tenerife. El balón duraba poco en los pies de la Cultural, que apenas podía 'descansar' de la actividad defensiva con ataques largos y pacientes, tal y como le gusta a los de Rubén de la Barrera.

Liderados por un gran Mula, el Tenerife seguía con su misión de 'meter miedo' al Reino de León. Sólo Mario Ortiz pudo advertir a los isleños con un disparo a la salida de un córner que se fue lamiendo el larguero.

Entonces, de nuevo, las dudas llegaron a León. Palatsí, en un mal despeje con los pies, entregó el balón directamente a Víctor Casadesús que, desde medio campo, puso el 3-2 a puerta vacía. La victoria peligraba.

Sufrimiento con buen final

La Cultural tuvo que volver al plan de Barcelona: defender, defender y defender. Despejó balones, uno tras otro, ante el asedio del Tenerife. Apenas llegaba la Cultural, que buscaba una contra, un error isleño para marcar el cuarto.

Pero lo primordial era no encajar más goles. EN eso se fajó una Cultural que se exprimió para tal fin. A punto estuvo de empatar el conjunto de Joseba Etxeberría con un centro de Acosta que Víctor Casadesús remató de volea y, ante la temerosa mirada de Palatsí, el balón se estrelló en el poste y salió fuera.

El asedio se porlongó durante el resto del partido, hasta el tiempo añadido. Como un frontón, la Cultural rechazó balones. Subidas de bolas, cansancio, pérdidas de tiempo... los leoneses sacaron su cara más 'perra' para alcanzar tres puntos que son fundamentales para la lucha de los de Rubén de la Barrera.