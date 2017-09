¿Con qué gol sueña rodri ríos? El delantero sevillano se somete al test de leonoticias en el que desvela algunas curiosidades desconocidas Las diez preguntas a Rodri Ríos. / Noelia Brandón NACHO BARRIO León Sábado, 9 septiembre 2017, 12:52

Después de la entrevista seria viene la parte más desenfadada. Aquí un rápido test para conocer mejor al delantero culturalista Rodri Ríos.

1

¿Cómo empezaste a jugar al fútbol?

Todos los niños de pequeños empiezan a jugar al fútbol y yo fui uno más, empecé en el barrio.

2

¿Alguna manía? ¿Algún talismán?

Me pongo primero el calcetín izquierdo y después el derecho, pero si no lo hago tampoco pasa nada.

3

¿Con qué gol sueñas?

Sueño con el del domingo, que es el siguiente que puedo hacer, y los demás ya vendrán.

4

¿Temes por tu integridad física con esas celebraciones de gol, en las que das volteretas mortales?

Es mi madre la que se encarga de decirme que no lo haga. El otro día fue la primera vez en la vida que lo hice de forma accidentada, me resbalé pero salió bien. Si meto este domingo no lo haré.

5

¿Qué es lo más loco que has hecho por el fútbol?

He hecho muchas cosas y nos hemos privado de mucho, con veinte años me fui a mil kilómetros de casa.

6

¿Has probado ya la cecina y la morcilla de León? ¿Cuál es tu valoración?

Claro que sí, eso es lo primero. El primer día que puse un pie en León lo probé. Y un diez.

7

¿Soriano o sevillano?

Soriano tengo que nací allí y está puesto en el DNI, todos los años vamos en verano y navidad, pero me siento sevillano.

8

¿Festival de música, semana en la playa o un poco de aventura?

La playa me encanta pero la aventura también, está entre medias. Aunque bueno... me quedo con la playa.

9

¿Qué te gustaría que le preguntaran y nunca te preguntan?

Eso ya es cosa vuestra, pero por algo positivo, recuerdos bonitos...

10

Entonces... ¿Un recuerdo bonito?

Debutar en Primera División y ser campeón de la Copa del Rey juvenil dos años seguidos.