Señé: «Está siendo mi mejor temporada como profesional» El futbolista de la Cultural recalca que «solo piensa en la permanencia» y no en su futuro, pese a tener un año más de contrato DANI GONZÁLEZ León Martes, 24 abril 2018, 20:34

Contento, feliz, satisfecho. Así de cómodo se encuentra Josep Señé en León y en la Cultural donde, tal y como ha afirmado en deporte(n)vivo, está viviendo su «mejor temporada» como profesional.

El catalán no niega ser feliz en León, donde se siente importante en la Cultural y donde juega donde más cómodo está, por el medio. «Llevaba varios años jugando en banda, donde no me encuentro tan bien. Ahora, por el medio, creo que rindo más y, además, tengo gol, aunque espero incrementar mi cuenta tanteadora en lo que queda de temporada».

El mediapunta señala a Rubén de la Barrera como «uno de los mejores entrenadores que he tenido» con una idea de fútbol «similar a la que tengo yo». Viene de un sistema similar, de una idea parecida en el Celta con el 'Toto' Berizzo. «Para Rubén, cogería la experiencia de Berizzo. Al Toto le añadiría la sabiduría de fútbol de De La Barrera».

Reconoce que «algo ha cambiado» en la Cultural, donde las caras son «distintas» desde que los resultados acompañan. «El punto de inflexión se produjo ante el Barcelona B. Si no ganábamos ese partido, se complicaba la permanencia».

Ahora son más optimistas y valoran positivamente el punto ante el Granada aunque «fuimos a por la victoria». No niega que había «algo más de tensión» cuando los resultados no acompañaban, pero destaca que «nunca faltó la unión».

El futbolista agradece el apoyo a la afición, «que siempre está ahí» y destaca que «sobre todo animan cuando las cosas van mal y son el inicio de muchas remontadas».

Sobre su futuro, Señé, que tiene otra temporada más firmada con la Cultural, asegura que «solo pienso en los seis partidos que restan». «Alguna vez me ha venido a la cabeza qué pasaría si la Cultural no sigue en Segunda. Pero rápidamente he dejado de pensar en eso y me he centrado en sacar los partidos siguientes».

Por último, el catalán destaca que el partido ante el Córdoba es «una final, como todos los partidos que quedan» y, tras reflexionar dos segundos, asegura que firma el empate entre Almería y Barcelona B.