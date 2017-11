Samu Delgado: «Tengo ganas de volver a jugar»

Han pasado muchos meses, días y horas desde aquel 12 de febrero en el que Samu Delgado, ante el Boiro, se rompió el ligamento. Ahora, el mediapunta conquense, que ya tiene el alta desde hace dos semanas, espera poder entrar en juego lo antes posibles.

«Tengo ganas de entrar en una lista. Lo primero era el alta, ahora depende del míster, pero estoy listo para jugar», señala el manchego, que se siente prepara nivel físico pese a ser una lesión «complicada». «Estoy con fuerzas», añade.

Desde fuera, sin haber podido todavía participar por esa lesión en lo que va de temporada, Delgado ve al equipo «bien». Pero no se conforma, va más allá y cree que pueden «conseguir más cosas». «Tengo ganas de volver a jugar y ayudar al grupo», señala.

Pese a la racha de once partidos sin ganar, Samu Delgado destaca que lo importante es «seguir sumando, no perder partidos». «Llevamos mucho tiempo sin victorias, pero no hay preocupación. Hay ganas, ilusión y mucha confianza en nosotros mismos y en nuestras posibilidades», asegura.

Y es que Delgado, con experiencia en Segunda División en el Albacete y en el Alcorcón, cree que la Cultural puede crecer «si mejoramos algunos errores». «En la parte ofensiva hay jugadores de muchísimo nivel y lo vamos a conseguir», afirma.

Este domingo reciben a la AD Alcorcón, su último equipo antes de recalar en la Cultural, por lo que conoce bien al conjunto alfarero en el que será un partido especial para él. «Es un equipo con la impronta de Velázquez. Quizá no jueguen bonito, pero van a cerrarse bien y atacar los espacios en cuanto tengan una oportunidad Es uno de los rivales que juega de forma más directa ahora mismo y vendrán a competir al máximo, pero es un partido muy importante para nosotros y vamos a conseguir los tres puntos», concluye.