Samu Delgado ya tiene el alta y está «a disposición» del equipo Samu Delgado. / Inés Santos El conquense asegura que han sido «nueve meses muy duros» pero ahora espera «entrar en la dinámica grupal» DANI GONZÁLEZ Miércoles, 15 noviembre 2017, 19:03

Ya está listo. El calvario de Samu Delgado ya se ha terminado. El extremo conquense ya ha recibido el alta y ya está disponible para jugar. Así lo ha manifestado el propio futbolista este miércoles, que ahora espera «coger la forma y tener minutos».

Lo más duro fue el inicio de este periodo de baja, según Delgado, ya que «ves que son seis meses, luego pasan a ser nueve... pero lo más complicado es ver que no puedes caminar por ti mismo, ni conducir...». «He trabajado con un psicólogo. He pasado momentos buenos y malos, pero se me ha hecho ameno con la gente de mi entorno», asegura.

El extremo, que considera que esta lesión «me ha hecho más fuerte», afirma que se ha «distraído» con otros asuntos cuando no podía jugar al fútbol. Ahora ve que es «complicado» entrar en el once porque ve a sus compañeros «jugando bien, pese a la mala racha».

Viti: «Era necesaria la reunión de hoy»

Por otro lado, el capitán de la Cultural, Víctor Díaz 'Viti', ha hablado sobre la reunión de tres horas que este miércoles han mantenido cuerpo técnico y plantilla. «No son normales, pero son necesarias. Teníamos que ajustar cosas, hablar entre nosotros y lo hemos hecho hoy. Siempre es positivo», afirma.

El lateral izquierdo recalca que eso no significa que estén «en la peor situación» y que «si se hace, es por el bien del grupo». «No era urgente, pero nos ha ayudado, lo necesitábamos. Ahora vamos a plasmarlo en el campo, pero todos firmábamos a principio de temporada estar así», comenta.

Por último, el leonés considera que ante el Granda tienen un «partido complicado» pero «es uno más». «Hemos ganado a Osasuna y a Huesca, por qué no podemos con ellos», concluye.