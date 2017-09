rodri ríos: «me encantan los derbis» Rodri Ríos se sienta con leonoticias en el Reino de León para hablar de la Cultural, su papel en el equipo y las claves para que el conjunto se mantenga en la categoría Rodri Ríos, durante la entrevista. / Noelia Brandón NACHO BARRIO León Domingo, 10 septiembre 2017, 11:36

Rodri Ríos (Soria, 1990) llega directo desde Puente Castro. En la entrada del Reino de León se encuentra con Gianni Zuiverloon. Bromean a cuenta de un audio de whatssapp que el holandés le mandó pidiéndole que no tardara, en una mezcla cómica entre inglés y castellano. Rodri saluda, accede hasta el césped y se presta a la entrevista. Los aspersores no lo ponen fácil pero, finalmente, Rodri responde.

-Se cumple su primer mes en la Cultural, ¿cómo está yendo todo?

-Desde que llegué las sensaciones son buenas porque lo que me habían comentado se está cumpliendo. En el plano personal estoy muy contento porque ya estoy hospedado en casa y todo está en su sitio. En lo deportivo empezamos regular, perdimos en Lorca, pero hemos ido en ascenso. Queda mucho por mejorar pero todo está en la línea correcta.

-¿Adaptado ya a Rubén de la Barrera? No es un entrenador al uso…

-Es verdad que es peculiar porque su sistema de juego es diferente, como lo es su forma de comunicarlo. Al principio te pilla un poco fuera de juego, pero cuando llevas un mes entrenando con él ya le captas y sabes por dónde va, ese plano está cubierto y estoy bien.

-Da la impresión de que Rubén de la Barrera es un entrenador que saca el cien por cien al jugador, que exprime todas sus posibilidades. ¿Es así?

-Sí, aparte de que él lo haga, es necesario. En Segunda es lo que toca y hay que estar para atacar y para defender, su misión es sacar el cien por cien o un poco más de cada uno.

-No sé si tenía mucha idea antes de llegar del juego que despliega la Cultural.

-El año pasado solo seguí los resultados, pero sabía que jugaban bien. Este año ya lo estoy viviendo en mis carnes y estoy contento con ello, solo falta ajustar varios puntos, pero queda mucho y se conseguirá.

-¿Cuáles son esos puntos?

-Hay que intentar terminar todas las ocasiones que hacemos desde atrás y si puede ser con gol mucho mejor.

-Es un jugador que conoce la división perfectamente, ¿cuáles son las claves para la permanencia?

-El equipo tiene esos ingredientes, en Segunda no muchos equipos juegan como lo hacemos nosotros pero si tenemos eso, y le añadimos el trabajo y el esfuerzo lo tendremos.

-¿Qué sintió tras anotar el primer gol en Liga?

-En pretemporada hice alguno, pero en Segunda tuve la suerte de marcar, además en el último minuto, y con ello pude dar la alegría a la afición y dar los tres puntos al equipo.

-¿Contento con su rendimiento?

-Sí, claro. Esto acaba de empezar y es el primer gol de muchos. Habrá más.

-¿Cómo encaja en el rol que le pide el entrenador?

-Estoy contento con ello, un futbolista es feliz cuando juega. Estoy a su disposición para cuando él decida, entenderle lo antes posible, que ya estamos entendiéndonos y que me saque no el 200% para dárselo al equipo.

-Las dos remontadas firmadas por el equipo no parecen casualidad.

-Nada es casualidad. Siempre se entrena para llegar al minuto 93 ó 94 con energía y capacidad de remontar un partido, está en la creencia de todos que se puede y se ha visto que se consigue.

-Influirá a nivel mental.

-Siempre te sube la moral, es muy positivo y sabe mejor, pero hay que intentar hacer los deberes un poco antes.

-Partido especial el derbi contra el Real Valladolid, además pasó parte de su carrera como futbolista por allí.

-Para mí y para León será especial. Desde que llegué aquí fui consciente de la rivalidad que existe y de que hace muchos años que no se vive. Seguro que hay un ambiente muy bueno, con el estadio lleno, en el que iremos a ganar los tres puntos para brindárselos a la afición.

-¿Cómo fue su etapa en Valladolid?

-No fue todo lo exitosa que yo hubiera querido, metí cuatro goles en toda la temporada, aunque es verdad que en la segunda vuelta no jugué mucho. A pesar de todo, fue allí donde conocí a mi novia.

-¿Qué partido espera el domingo?

-Nosotros intentaremos llevar la iniciativa e intentar resolverlo lo antes posible, sin esperar tanto como en los anteriores, dejando los tres puntos en el Reino.

-Dicen que para un derbi no hace falta motivar al jugador.

-Es cierto, en estos partidos no se necesita motivación extra porque a todos nos gusta jugarlos. A mí me encantan, porque he tenido la suerte de jugar el derbi más bonito de España, como es el Sevilla-Betis en categorías inferiores. Para este, que se parecen mucho, seguro que tampoco hace falta.

-Ya conoce lo que es enfrentarse al Valladolid, lo hizo cuando militaba en el Almería y fue en ese partido donde metió un gol con la mano. ¿Repetirá la anécdota?

-De ese gol hace ya unos años, fue un acto reflejo porque no llegaba con la cabeza. Ahora me toca defender la camiseta de la ‘Cultu’ y lo intentaré meter como sea, pero que entren.

-¿Cómo ve Rodri Ríos a la hinchada leonesa?

-La verdad es que son calientes, que eso siempre ayuda, y aunque ellos no lo sepan son claves para ganar partidos.