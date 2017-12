Rodri: «Tenemos que ir con confianza, pero no confiarnos» Imagen de Rodri Ríos en el entrenamiento de este jueves. / CyDLeonesa El delantero de la Cultural reconoce estar adaptándose al juego de Rubén de la Barrera y acepta un rol en el que «no toco muchos balones, pero tengo que aprovechar los que me lleguen para meterlos para adentro» R.FARIÑAS León Jueves, 14 septiembre 2017, 15:22

Dos goles en cuatro partidos. Ese es el bagaje que Rodri Ríos, delantero referencia de la Cultural, ha logrado en las primeras jornadas.

A pesar de ello, el atacante considera que tanto él como su equipo aún tienen margen de mejora. «Mientras hagamos ocasiones o goles lo otro puede arreglarse, pero eso debe corregirse desde el primer hombre, que soy yo, hasta el último».

Tampoco preocupa la circunstancia de que la Cultural no logre los puntos hasta los instantes finales aunque reconoce que sería mejor «poder solucionar los encuentros antes».

A nivel personal, Rodri confiesa que se está adaptando al juego del equipo y entiende su rol en el esquema de Rubén de la Barrera.

«Sé que no voy a tocar muchos balones, pero tengo que estar atento para que los que toque vayan para adentro», puntualiza el ariete soriano.

Ahora espera el Huesca, un rival que realizó una gran campaña la pasada temporada pero que no llega en su mejor momento.

A pesar de ello, la Cultural no parte como favorita porque «en Segunda no hay favoritos», asegura el delantero, quien espera que su equipo salga «con confianza pero no confiado» para hacerse con los tres puntos y dar una alegría a la afición.

Premio para Gianni

Tras la comparecencia, Gianni Zuiverloon recibió el premio 'jugador cinco estrellas', otorgado por la afición, correspondiente al mes de agosto por su trabajo en el centro de la zaga leonesa.

El defensa fue elegido por votación popular como el mejor de la plantilla y una representación de la marca cervecera llegó hasta el Reino de León para compartir con él el galardón.