Iza: «Estamos en una posición incómoda, pero esta Cultural tiene mucho que dar aún» Isaac Carcelén 'Iza', durante la entrevista con leonoticias. / Noelia Brandón El 'todocampista' de la Cultural, el lateral derecho que aparece en ataque en posiciones de mediapunta o delantero, reconoce que estas nuevas 'funciones' le pillaron «de sorpresa» al principio, pero ya está «adaptado» DANI GONZÁLEZ León Sábado, 2 diciembre 2017, 12:38

Es una de las revelaciones en la Cultural, uno de esos jugadores que está sorprendiendo, rindiendo por encima de lo esperado. O quizá solo para la afición, para los que no están dentro del club. Porque Rubén de la Barrera y Óscar Cano tenían claro que querían a Isaac Carcelén 'Iza' en el equipo.

Su versatilidad, su golpeo, su buen trato de balón y su vocación ofensiva les convencieron para contar con un Iza que también ha visto superados sus expectativas sobre la Cultural. «Vengo de un histórico, el Zaragoza, y no me esperaba este proyecto tan ilusionante ni cómo se hacen las cosas», afirma.

El gaditano no se lo pensó. Recibió la llamada de Óscar Cano, al que conocía de su etapa en el Betis B. «Y me habló muy bien de Rubén de la Barrera». Le había telefoneado una persona que identifica claramente con un estilo de juego. No tenía dudas. Aceptaría.

«En la Cultural he encontrado confianza y continuidad» ISAAC CARCELÉN 'IZA'

Desde entonces se ha adaptado «rápido» y se ha convertido en uno de los jugadores insignia de este equipo. Una imagen que contrasta con la que dio en Zaragoza, donde era un hombre irregular, algo que no esconde. «Jugaba a veces, no lograba tener confianza. Un día era titular, luego desparecía... pero aquí he jugado todo, tengo confianza y he notado la progresión», explica.

Las nuevas 'funciones' de Iza

En esta mejoría ha tenido mucho que ver Rubén de la Barrera, tal y como señala el andaluz, que también ha encontrado en el técnico gallego a una persona que ha sabido encontrar el botón para activar 'funciones' en Iza que ni él mismo conocía.

De La Barrera le ha probado de mediocentr. «En categorías inferiores y en el Betis B había jugado ahí, no ha sido algo extraño para mi», reconoce Carcelén, que recuerda que en Zaragoza estuvo 'atado' al lateral derecho, «por circunstancias jugué alguna vez en el izquierdo», pero nunca en la medular, una demarcarción donde «me desenvuelvo bien, estoy cómodo y, con este estilo de juego, me viene como anillo al dedo».

«El primer día que me desmarcaba hacia dentro, que hacía funciones de mediapunta, me sentía raro» ISAAC CARCELÉN 'IZA'

Pero De La Barrera le ha pedido más y le ha hecho llegar más lejos. Porque Iza no es un lateral que cumpla con el estereotipo. Llega, no solo por banda, también por el medio, actuando por instantes de delantero o de mediapunta.

«Es algo nuevo para mi», reconoce Iza, que ensalza la «variedad de movimientos» que Rubén de la Barrera prepara para el equipo, «no solo para mi». «Me he adaptado rápido a esta variante, que ya probamos en el primer amistoso. El primer día estaba raro, extraño, fuera de mi sitio, pero me he ido adaptando poco a poco», asegura.

Esto también ha permitido que Carcelén haya desarrollado su faceta goleadora, que se ha visto incrementada con dos goles en la Liga 1|2|3 y otros tantos en Copa del Rey. «Siempre he tenido un buen golpeo, me faltaba tener la suerte de cara a gol que ahora tengo», explica.

Una situación «incómoda» de la Cultural

Es uno de los referentes del equipo, pero no esconde que la Cultural pasa por un bache. «Queda mucha liga. Estamos en una posición incómoda, es cierto, pero el equipo no pierde, aunque tampoco ganar. Nos queda mucho por dar», señala.

Evita hablar de «preocupación», algo que no se respira en el vestuario de la Cultural, ya que están convencidos de que «con esta forma de jugar, las victorias acabarán llegando».

«Nos está faltando saber cerrar los partidos» ISAAC CARCELÉN 'IZA'

En el capítulo de debes, Iza señala que les está faltando saber «cerrar los partidos», como en el caso del Granada, pero también incide en la fortaleza de la Cultural con la pelota en los pies.

Seguir creciendo, seguire progresando, seguir sorprendiendo. El 'todocampista' Iza, el jugador que parte desde el lateral derecho y se expande por todo el campo quiere seguir siendo uno de los referentes de esta Cultural.