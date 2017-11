La oportunidad de Yelko Yelko celebra su gol en Alcorcón. / R. Fariñas El mediapunta gallego sumó su primera titularidad en liga y parece haberse ganado la confianza de Rubén de la Barrera DANI GONZÁLEZ León Martes, 21 noviembre 2017, 12:41

No había contado apenas en lo que va de temporada, pero un nombre sorprendió en el once que Rubén de la Barrera colocó frente al Granada CF: Yelko Pino. El mediapunta gallego se 'coló' en la alineación de la Cultural el pasado domingo pese a no haber tenido apenas oportunidades hasta entonces.

Sorprendió, pero su presencia puede comenzar a ser más cotidiana. La primera mitad de la Cultural, con Yelko con relevancia en el juego, fue de gran nivel.

Lo cierto es que la participación de Yelko hasta ese momento había sido residual. Ante el Granada disputó 75 minutos, y solo había participado ante el Lorca y el Albacete anteriormente, con ocho minutos entre ambos conjuntos.

Por ello sorprendió, pero es cierto que es un jugador que casa con la idea de Rubén de la Barrera, con capacidad para generar juego y dar ese último pase que se le está resistiendo al cuadro leonés en las últimas jornada.

Ya había participado en Copa del Rey con alta presencia en el once culturalista. Entre los dos partidos, ante Alcorcón y Valladolid, ha sumado 159 minutos, en los que marcó un gol en Santo Domingo.

Es la oportunidad de Yelko. La puerta de los minutos parece que se le abre al gallego, un jugador al que le cuestan los inicios de temporada, como sucedió la campaña pasada en el Lugo, donde ganó minutos con el paso de las jornadas.