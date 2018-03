Nuevo ejercicio de fe en el Reino de León Rodri, en un partido con la Cultural. / Peio García La Cultural busca un triunfo balsámico ante una de las mejores defensas de la categoría que le permite acercarse a los puestos que otorgan la permanencia DANI GONZÁLEZ Viernes, 16 marzo 2018, 19:36

León es una ciudad con un gran amor por la cultura en general y por el teatro en particular. Es una ciudad a la que le gusta una buena interpretación, ver como el telón despeja el horizonte para ver un escenario lleno de protagonistas y actores dispuestos a desnudar su alma.

Y los leoneses hacen lo propio cuando acuden al Reino de León. Buscan ver un espectáculo, pero no quieren negociar el género a interpretar. Ya no quieren más dramas, quieren evitar una tragedia y esperan que cada fin de semana sea una comedia.

Cultural-Cádiz CULTURAL Palatsí; Bastos, Gianni, David García, Viti; Yeray, Sergio Marcos, Samu Delgado, Emi Buendía, Ibán Salvador; Rodri CÁDIZ Cifuentes; Correa, Marcos Mauro, Kecojevic, Bijker; Garrido, Álex Fernández, Perea; Salvi, Álvaro; Carrillo ÁRBITRO Moreno Aragón (Colegio Madrileño) INCIDENCIAS Reino de León. 13.451 espectadores. 20:00 horas. LaLiga 1|2|3 TV

La Cultural espera ofrecer esto a su gente, una victoria que les permita salir con una sonrisa en la cara ante un rival sólido y correoso como es el Cádiz de un viejo conocido del Reino de León, Álvaro Cervera (sábado, 20:00 horas).

De nuevo, la afición volverá a tratar de empujar a un equipo dolido y herido por su contundente derrota en El Molinón. Pero se han levantado, han prometido batalla y han hecho un acopio de fe y confianza para tratar de plantar cara y derrotar al Cádiz, uno de los conjuntos menos goleados del campeonato.

Dos defensas muy distintas

Es un duelo en el que hay un claro contraste de estilos. Los 18 tantos encajados por los amarillos ofrecen un dato muy diferente a los 51 que ha recibido la Cultural. Un equipo más arropado, más sólido, más fuerte en defensa que buscará convertirse en un muro para un conjunto necesitado.

Pero no todo son datos negativos para los de Rubén de la Barrera. El Cádiz, que nunca ha ganado en León en partido oficial, no ha marcado lejos del Ramón de Carranza en lo que va de 2018. La Cultural buscará que esta mala racha gaditana continúe, que no finalice a orillas del Bernesga y que las opciones de permanencia ganen peso.

Y, antes de salir al césped, un ojo estará en Lugo. Lo que suceda en el Anxo Carro puede dar un plus anímico a la Cultural y es que, si el Alcorcón cae en tierras gallegas, una victoria leonesa sacaría a los de De La Barrera, seis jornadas después, de los puestos de descenso.

Señé, baja en la Cultural

La principal duda en el once del coruñés es quién ocupará el puesto de Josep Señé. El catalán, que cumple ciclo de tarjetas, se perderá los primeros minutos de la temporada. Todo apunta a que Yeray entrará en la alineción y Sergio Marcos cumpla con el rol del ex del Celta.

La otra gran duda será desvelar quién ocupará las bandas junto con Emi Buendía. Moutinho, Guarrotxena y Samu Delgado son las opciones que baraja Rubén de la Barrera, siempre dispuesto a plantear algún 'cambio de guión' en su alineación.

El Cádiz, por su parte, ha tenido esta semana problemas con la mitad de sus delanteros: Romera, lesionado, todavía no entrena con sus compañeros y está descartado; y Jonathan Mejía 'Jona' ha padecido un proceso febril y es duda. También será baja por una sobrecarga en un gemelo el centrocampista tarraconense Eugeni Valderrama, que se ha quedado en Cádiz.