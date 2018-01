Moutinho: «Ahora se han dado las condiciones para venir a la Cultural que no existieron en verano» Moutinho, en su presentación con la Cultural. / Noelia Brandón El atacante portugués llega a León en busca de la «constancia» que le ha faltado en toda su carrera a la par que recalca que «no se puede ir dejando» el hecho de acercarse a la permanencia DANI GONZÁLEZ León Miércoles, 3 enero 2018, 19:19

El primer refuerzo invernal de la Cultural ya está en León y ya es uno más. Después de que en verano la incoporación de Thierry Motuinho se tanteara e, incluso, estuviera cerca, ha sido en diciembre cuando este fichaje se ha materializado.

«Ha sido un jugador muy pretendido, sobre el que hemos hecho un seguimiento exhaustivo desde octubre. No pudo ser en verano, pero ahora sí», explica el director deportivo de la Cultural.

Jugador muy del perfil de Rubén de la Barrera, el portugués agradece la «insistencia» de la Cultural para hacerse con sus servicios. «En verano no se dieron las condiciones para venir, pero ahora sí», añade.

Cedido hasta junio con opcion de compra, Moutinho busca los minutos y el protagonismo que no tenía en el Cluj. Quiere demostrar su repertorio de cualidades en León, en un equipo que juega diferente a lo habitual en la categoría. «Me gusta atacar, disfrutar con el balón y ser desequilibrante».

Galería. Moutinho, junto al director deportivo de la Cultural, Óscar Cano. / D. González

«No hay tiempo»

Es consciente de que la situación de la Cultural, pese a no ser crítica, es delicada. Por ello, pide «responsabilidad» a cada jugador y recuerda lo vivido, sin ir más lejos, la pasada temporada en Mallorca. «Lo pasamos mal los jugadores y la afición. No podemos dejarlo para el próximo partido, no se puede demorar. Parece que hay tiempo, pero no lo hay», explica.

Conoce a la Cultural desde la pasada temporada y reconoce que es un equipo «diferente». Busca «constancia», ya que la irregularidad ha sido su principal debe durante toda su carrera. Es lo que busca en León, ciudad por la que no le costó decidirse y a la que llega en buena forma porque «en Cluj no jugaba, pero entrenaba muy fuerte».

El primer refuerzo invernal de la Cultural ya ha pisado el Reino de León. Moutinho llega para dar un plus al equipo leonés, en el que la operación salida es inminente con Bouy en primera posición para abandonar la disciplina culturalista.