El Lugo zarandea a la Cultural

La ciclogénesis explosiva 'Ana', con vientos de hasta 140 kilómetros por hora, amenazaba con presentar un escenario complicado para la práctica del partido. Pero lo cierto es que ese huracán que parecía llegar desde el Atlántico vestía a rayas rojas y blancas y estaba dirigido por Francisco.

3 CD Lugo Juan Carlos; Campabadal, Luis Muñoz, Josete, Luis Ruiz; Seoane, Azeez, Fede Vico (Escriche, min. 84), Iriome; Christian Herrera (Carlos Pita, min. 74), Mario Barco (Albarracín, min. 67) 1 Cultural Palatsí; Iván González (Mario Ortiz, min. 56), Gianni (Julen Colinas, min. 66), Albizua, Yasser; Iza, Yeray; Emi Buendía (Guarrotxena, min. 63), Señé, Aridai; Rodri GOLES 1-0, min. 47, Mario Barco. 2-0, min. 53, Iriome. 3-0, min. 61, Mario Barco. 3-1, min. 90+2, Aridai ÁRBITROS Díaz de Mera Escuderos (Colegio Manchego). Mostró amarilla a Campabadal y a Josete por parte del CD Lugo y a Yasser y a Rodri por parte de la Cultural incidencias Anxo Carro. 3.041 espectadores

Las estadísticas Los números del Lugo 3-1 Cultural

Zarandearon y golpearon a la Cultural en el Anxo Carro, sometiéndole a un duro castigo y endosando un 3-0 a los leoneses que les hace caer a puestos de descenso después de, una vez más, 'facilitar' los goles al rival con errores en defensa que costaron muy caros.

El Lugo fue dueño y señor del partido, teniendo el balón y llegando con mucha asiduidad al área de una Cultural con muchísimos cambios. Palatsí volvía a la portería, mientras que Rubén de la Barrera colocaba a sus cuatro centrales en la línea defensiva, con Iván González retornando a sus inicios en el lateral derecho y, Yasser, al izquierdo. En el medio, Iza hacía de Mario Ortiz, suplente en el Anxo Carro.

Con todos estos cambios, a la Cultural le costó adaptarse, algo que aprovecharon los gallegos para crear innumerables llegadas, apareciendo especialmente por las bandas. El que más sufrió fue Iván González, que no contaba con las coberturas de Aridai, que trabajó en el costado izquierdo, ni con las de Buendía, que se quedaba descolgado en busca de una contra.

Chaparrón de ocasiones lucenses

El chaparrón no era solo de agua, era también de oportunidades y llegadas para los de Francisco. La más clara en estos primeros compases, sin embargo, llegó por el costado izquierdo de la Cultural, con una internada de Campabadal que Gianni, en la frontal del área pequeña, despeja a córner.

El Lugo logró colapsar el ataque leonés, inoperante durante de la primera mitad, con una fuerte presión de la que no salía mal la Cultural, pero a la que le costaba avanzar una vez superado este primer frente defensivo lucense. Tras el primer cuarto de hora de juego, la Cultural se estiró y equilibró algo más la balanza, asomándose al balcón del área de Juan Carlos, inquietando pero sin disparar a puerta.

Fueron unos minutos de relativo desahogo que terminaron con una gran ocasión de Fede Vico, el más activo en el conjunto albirrojo. El mediapunta recogió un rechace de Palatsí para, con un remate acrobático, obligar al portero castellonense a protagonizar una gran parada.

De nuevo el Lugo asediaba a la Cultural y Aridai se cambió de costado, a la derecha, para ayudar a Iván González. Y por esa banda llegó la ocasión más clara del Lugo, al filo del descanso. Un centro de Luis Ruiz al segundo palo acabó en los dominios de Fede Vico, al que el poste le privó de abrir el marcador en una primera mitad en la que la Cultural salvó el pellejo ante un ciclón que jugaba en casa.

El Lugo destroza a la Cultural

Parecía que la tormenta podría pasar tras el descanso. Pero no fue así, al contrario. En la reanudación, la Cultural se metió de lleno en el ojo de huracán. Apenas un minutos después de comenzar la segunda mitad, llegó el primer tanto lucense en una jugada muy curiosa. Palatsí falló y midió mal un centro desde la banda, dejando a Azeez, en el segundo palo, solo, a puerta vacía y con tiempo para rematar, pero envía el balón al poste. La jugada acaba en los pies de Mario Barco, que no falla.

Reaccionó bien la Cultural a este golpe. En la jugada siguiente, Buendía tuvo la más clara con un disparo que Juan Carlos envió a córner y los leoneses asediaron durante cinco minutos al cuadro de Francisco. Pero esta etapa en la que parecía que los nubarrones podían abrir paso a un pequeño rayo de sol, el cielo se volvió a encapotar para azotar, con más virulencia todavía, la nave culturalista.

Un nuevo fallo de concentración a balón parado, el enésimo esta temporada, acabó en el 2-0. Iriome remató solo en el corazón del área tras un saque de esquina en una jugada en la que Palatsí fue capaz de sacar este primer remate, pero el rechazo rebotó en el canario para colocar el segundo en el marcador.

Sin reacción

Este mazazo dejó más tocada a la Cultural, que sufró todavía más minutos después. En otro fallo, esta vez de Ahmed Yasser, el Lugo marcó el tercero, con un balón que acabó en los pies de Mario Barco, que tenía un imán para recoger rechaces y pelotas sueltas, y marcar ante la desesperación de Jorge Palatsí.

A partir de aquí, el partido murió. El Lugo replegó líneas y guardó un resultado muy valioso para ellos que les permite volver a puestos de ascenso directo y empatar con 33 puntos en el liderato con el Huesca. Pero, pese a ello, estaba más cerca el cuarto que el primer gol leonés, ya que la Cultural había bajado los brazos.

No hubo reacción ni posibilidad de ello. Solo un gol de Aridai, en la última jugada del partido, maquilló el marcador. No hubo opción de evitar caer a los puestos de descenso ni de cortar la mala dinámica, de trece partidos sin ganar ya. El temporal ha arrastrado a la Cultural hasta alta mar, sin salvavidas que le mantengan flotando por encima de los puestos de descenso. Los leoneses depende del Nástic para no caer al pozo, pero necesitan reaccionar antes de que sea tarde.