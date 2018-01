Iván González: «La única forma de salir de la mala racha era seguir con nuestro estilo» Iván González, durante la entrevista con leonoticias. / Noelia Brandón El central de la Cultural valora positivamente la primera parte de la temporada de los leoneses y asegura que le debe «mucho» a Rubén de la Barrera por cambiar su demarcación al centro de la defensa DANI GONZÁLEZ Lunes, 1 enero 2018, 20:37

Uno de los capitanes del equipo y uno de los jugadores más carismáticos de la Cultural. Ese es Iván González que, en su segunda etapa en León ha logrado que el Reino sea un estadio de Segunda. Llegó como lateral, apodado como 'Turbolateral' por su gran recorrido. Pero Rubén de la Barrera vio en él un potencial central de gran categoría, algo que él se ha encargado de corroborar.

«A mí me ha venido bien», señala el madrileño, que considera que tiene buenas cualidades para ese puesto, «distintas al central tipo de Segunda, alto y fuerte». «Yo soy más rápido y le da ese puntito al equipo propicio para el estilo de Rubén de la Barrera», explica.

González se muestra muy agradecido al técnico coruñés, al que considera que le debe mucho. «El cambio ha sido bueno para mi y para el equipo. Gracias a él he logrado el ascenso y estoy en Segunda por primera vez en mi vida», afirma.

Pero ser central y en la Cultural es una profesión de riesgo. Jugar la pelota, tener las líneas adelantadas y tener que arriesgar en muchas ocasiones son algunas de sus misiones. Y, en estos casos, las fallos en defensa se ven más. Pero Iván González no repele este estilo: «es más arriesgado, pero tiene su parte positiva y, si la pones en la balanza, esa mucho más».

El madrileño cree que la defensa ha mejorado «mucho» con el paso de las jornadas. «Hemos crecido mejorando desde atrás y, pese a la mala racha, no hemos perdido el estilo. Eso sí, siempre hay que mejor y en defensa lo hemos hecho ya que, si dejamos la portería a cero, lo más normal es que ganemos», analiza.

El estilo no se discute

Porque, si una cosa tienen clara en el vestuario de la Cultural, es que el estilo no se toca. «Podemos y queremos jugar así». Y es la «única manera» de ganar, «ya que es la forma en la que hemos ascendido y con la que estamos más cerca de ganar que de perder».

Ni siquiera una larga racha negativa, de 13 jornadas sin ganar, ha puesto duda esta filosfía. Ellos creían en el estilo, se veían «potenciales ganadores de cada partido» y, a toro pasado, lo siguen pensando, salvo en los duelos ante el Rayo y el Lugo. «Nunca hubo desesperación, porque nos veíamos siempre cerca de ganar. Cuando vencimos al Nástic, estábamos contentos, no por el resultado, que también, si no porque se reflejó en el campo lo que estábamos trabajando», señala.

El central madrileño ocupa uno de los puestos más discutidos en la Cultural. El eje de la zaga está siendo mirado con lupa por la afición, pero también es donde más cambios realiza De La Barrera, algo que Iván González considera positivo para tener a todos los jugadores «metidos».

«No tenemos un entrenador al uso que tiene un once fijo. Según las condiciones de los jugadores, coloca a uno o a otro y puedes pasar de titular a la grada, y viceversa», asegura Iván González, que ha debutado esta temporada en Segunda, algo que afrontó con «mucha ilusión» y cree que, desde entonces, «he mejorado muchísimo». «Me acordé de los momentos malos de mi carrera y supe que tenía que pelear para no volver atrás, para seguir jugando con cámaras de televisión y con el balón de Nike», explica.

Cuatro centrales muy diferentes

En el puesto de central, donde está jugando Iván González en la última temporada y media, tiene compañeros con unas cualidades muy distintas. El madrileño destaca la «velocidad» de Yasser, le gustaría tener el «saber estar y la profesionalidad» de Unai Albizua y admira la «experiencia» de Gianni.

Pero de todos estos centrales, solo Yasser e Iván han logrado marcar gol. El madrileño, tras dos temporadas y media en la Cultural, estrenó ante el Nástic su cuenta goleadora. Y no fue un tanto más, fue el gol que sacó a los leoneses del bache en el que estaban metidos.

«La sensación fue increíble, más aún para alguien que no está acostumbrado a marcar y en la situación en la que estábamos. Se me vinieron muchas cosas a la cabeza, pero lo importante fue que sirvió para romper la mala racha y poder celebrarlo con nuestra afición», asegura.

En evolución constante, tanto en lo colectivo como en lo personal, Iván González advierte: «este equipo va a dar muchas alegrías». Considera como positiva en esta primera parte de la temporada, ya que «hemos aprendido cómo actuar en una mala dinámica y estamos donde hubiéramos firmado estar a principio de temporada».

Pero es cauto a la hora de pedir un deseo al 2018, en el que espera que la Cultural cumpla el objetivo establecido a principio de temporada: «pido conseguir la permanencia lo más pronto posible». En lo individual quiere seguir «aportando al equipo y, si es con algún gol, mejor». «Este estilo traerá más alegrías que tristezas».

De 'Turbolateral' a 'Turbocentral'. De ser un jugador con proyección hasta línea de fondo a ser el guardián de la Cultural. Este es el nuevo Iván González, el jugador que se ha inventado Rubén de la Barrera y que sigue creciendo también en Segunda División.