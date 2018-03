Guti: «El partido contra la Cultural será muy disputado» Guti celebra un gol. / LaLiga El mediocentro maño destaca que los de Rubén de la Barrera «se juegan mucho» EFE Miércoles, 28 marzo 2018, 13:42

El jugador del Real Zaragoza, Raúl Guti, ha señalado este miércoles que el partido que enfrentará a su equipo contra la Cultural el próximo sábado en terreno leonés será «muy disputado y complicado», porque su rival también se juega mucho.

«Iremos a ganar y a sacar los tres puntos», ha apuntado el jugador del conjunto aragonés que ha recordado que a la Cultural, como le ocurre al Real Zaragoza, le gusta «tener el balón», algo que ya hizo en el partido de la primera vuelta disputado en el estadio de La Romareda.

El canterano ha recordado el encuentro de la pasada jornada contra el colista, Sevilla Atlético, en el que perdió su equipo por 0-1: «fue un día en el que no estuvimos bien ninguno del equipo y ahora tenemos una oportunidad contra la Cultural para demostrar que seguimos siendo los mismos que en los últimos partidos», ha señalado el centrocampista.

A este respecto ha añadido que aunque comprende la desilusión que se llevó la afición zaragocista los propios jugadores fueron «los más dolidos» tras la derrota.

«Sabemos que es fútbol y que son gajes del oficio. A veces las cosas van bien y otras mal, lo que hay que hacer es revertir la situación y reaccionar antes las adversidades e ir a León a sacar los tres puntos», ha destacado.

Una liga imprevisible

El jugador zaragozano ha señalado que la competición liguera es «muy difícil» y que nunca se sabe lo que puede pasar.

«En estos últimos partidos estamos poniendo mucha ilusión y mucho trabajo. Este equipo ha demostrado lo que es capaz de hacer y por el bache del fin de semana pasado no quiere decir que no vayamos a seguir como en los últimos partidos», ha comentado.

A pesar de la derrota contra el filial del Sevilla, Raúl Guti ha valorado que el Real Zaragoza se encuentre a un punto de la promoción de ascenso.

«Hace dos meses nadie se pensaba que iba a pasar esto y lo revertimos bien. Ahora estamos casi en posiciones de privilegio y el sábado iremos a León para sacar los tres puntos y estar más arriba», ha asegurado.

La ausencia por sanción de Íñigo Eguaras podría suponer que Raúl Guti ocupara su posición de medio centro en el vértice más retrasado del rombo que suele utilizar el conjunto maño en el centro del campo, algo que no cree que le pueda causar problemas.

«He jugado alguna vez en esa posición. Tanto Íñigo como yo somos de distinto perfil pero me veo capaz de todo. Yo me encuentro cómodo donde el míster me ponga e intento ayudar al equipo donde él me diga», ha explicado.