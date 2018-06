El Granada anunciará este viernes el fichaje de Rodri como nuevo delantero tras pagar 70.000 euros Rodri Ríos, durante un partido con la Cultural. / Peio García A lo largo de la mañana del viernes las partes esperan que quede resuelto | Los rojiblancos pagarán el montante de su cláusula a la Cultural Leonesa y se harán con sus servicios RAFAEL LAMELAS Viernes, 29 junio 2018, 15:11

En las próximas horas el Granada tiene previsto anunciar el fichaje del delantero Rodri Ríos, segunda contratación para la próxima temporada. Al cierre de esta edición aún quedaban por rubricar algunos documentos debido a que el jugador se encuentra de vacaciones en Cuba y el servicio de Internet es deficitario.

A lo largo de esta mañana las partes esperan que quede resuelto. Los rojiblancos pagarán el montante de su cláusula a la Cultural Leonesa (70.000 euros) y se harán con sus servicios.

Una negociación que llega a buen puerto y otra que se fue al traste ayer. Matthieu Saunier no jugará finalmente en el Krylia Sovetov ruso, así que el francés seguirá siendo, por ahora, jugador del Granada, aunque con la puerta abierta. Tiene otras tentativas de su país, Francia, aunque no cubren su salario, y alguna de Segunda –podría ser el Deportivo–, pero los rojiblancos no están dispuestos a reforzar a un rival salvo que pague un traspaso generoso. Ni siquiera descartan quedárselo.

El Granada mantiene algunos frentes directos, mientras espera también que se abra el abanico de cesiones. En Sevilla tienen el ojo echado sobre los centrocampistas Fede San Emeterio y Borja Lasso, que harán la pretemporada con el equipo de Machín y tardarán en decidir destino. La baza de tener a Diego Martínez de técnico, que los ha dirigido, está a favor. También se vigila al lateral David Carmona, aunque siempre a expensas de que salieran Víctor Díaz o Quini.

En el Leganés ha recalado el central del Barcelona B Rodrigo Tarín, que gusta en la casa rojiblanca como posible préstamo, algo que sopesa el conjunto pepinero para completar su periodo de formación. Esta fórmula puede repetirse en otros casos.

En la base también hay movimientos. Es el caso Cristian, un extremo de 17 años procedente del Marbella, y de Lavela, mediapunta también de 17, que procede de la UD San Pedro. Formarán parte del equipo juvenil, aunque podrían hacer la pretemporada con el filial.