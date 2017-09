Gallar: «Sería feo por mi parte celebrar un gol en el Reino de León» Álex Gallar, en un partido con la SD Huesca. / La Liga El jugador del Huesca, uno de los héroes del ascenso de la Cultural, espera que la afición leonesa le reciba bien y le guarde «el mismo cariño y los mismos buenos recuerdos que tengo yo de ellos» DANI GONZÁLEZ Martes, 12 septiembre 2017, 21:03

Hace escasamente tres meses, Álex Gallar era el ídolo de León. Sus goles, sus desbordes y su verticalidad encandilaban a un Reino de León que encumbró a las nubes al extremo catalán, a la par que él respondió siendo uno de los artífices del ascenso a Segunda de la Cultural y Deportiva Leonesa.

Salió, después de que, en busca de triunfar lejos de la batuta de Rubén de la Barrera, pero en la categoría de plata. Este domingo, a las 12:00 horas, Gallar regresará al Reino de León pero como visitante, vestido de azulgrana.

Es un partido diferente, «especial y emotivo» Álex Gallar, que reconoce que tenía «la fecha marcada» desde que salió el calendario. Recuerda con «mucha felicidad» su etapa en la Cultural, en la que lograron el objetivo, pero en especial guarda en su retina «ese último mes, en el que todo fue un sueño, con una gran afición que nos arropó muchísimo».

Gallar celebra uno de los goles del ascenso. / Peio García

Su salida deparó disparidad de opiniones, pero el extremo de la SD Huesca espera que el Reino de León le ofrezca «un buen recibimiento». «Es una afición sabia y sabrá valorar el trabajo de la pasada temporada. Yo lo di todo en León y guardo mucho cariño y buenos recuerdos de la Cultural».

Por todo ello, Gallar tiene claro que, si marca gol, pese a ser su primer tanto en la categoría, no lo celebrará. «Sería feo por mi parte hacer eso a una afición a la que tengo mucho respeto y mucho cariño», añade.

Titular 'fijo' en un inicio «peor de lo esperado»

El inicio de temporada a los pies de Los Pirineos no ha sido «como esperábamos», con dos empates que «tenían que haber sido dos victorias». En lo personal está «contento», ya que es titular indiscutible para Rubi. «Me falta el gol, que todavía no ha llegado, pero no puedo obsesionarme con él», afirma.

Gallar se ha adaptado bien al nuevo estilo de juego que propone el Huesca, «diferente al de la Cultural, pero que no renuncia a dominar el partido, aunque con algo más de verticalidad».

Gallar, ante el Osasuna. / La Liga

«Al que le sorprenda esta Cultural es que no la conoce»

El extremo catalán ve a su exequipo, la Cultural, en un buen estado de forma, y no le «sorprende» el gran arranque de los de Rubén de la Barrera. «Llevan el peso del partido, aunque ganen los choques al final. Al que le cause sorpresa cómo está jugando la Cultural, es que no les conoce», señala.

Con un carácter bromista y 'picón', Gallar reconoce que ya ha comenzado a mandar whatsapps para «calentar» (amistosamente) el partido a gente que tiene mucho cariño como Yeray o el cuerpo técnico, en especial a Abel Mourelo. «Tengo ganas de verles. Ya hay algo de pique sano. Ellos han visto bastantes encuentros nuestros y ya hemos 'empezado el partido'», bromea el catalán.

Pide que, pese al buen inicio de la Cultural, no se les meta «mucha presión», ya que a partir de la jornada 10 se podrá ver mejor «hacia dónde va cada equipo». «La sensación que da es que tienen mucho margen de mejora», afirma.

Pero el pasado queda a un lado. Gallar se «alegra» de las victorias de la Cultural esta temporada, pero este domingo «lo que más me importa es ganar». Los recuerdos vendrán a la memoria del catalán, también a la afición de la Cultural, que podrá volver a ver 'cabalgar' por el césped del Reino a Gallar. Pero ya no celebrarán sus goles.