Etxeberría: «Parecía que la Cultural se jugaba más que nosotros» El técnico del Tenerife lamenta haber «regalado» la primera media hora de partido a los leoneses DANI GONZÁLEZ Sábado, 14 abril 2018, 22:37

El entrenador del CD Tenerife, Joseba Etxeberría, lamenta haber caído ante la Cultural y dejar escapar «una oportunidad de estar más arriba». «Hemos estado a merced de la Cultural».

El vasco afirma que «parecía que la Cultural se jugaba más que nosotros y, cuando no vas con todo, pasa esto». «Luego fuimos mejores, pero no fue suficiente, no podemos regalar media hora en esta categoría», añade.

Para Etxeberría, esta derrota ha sido un golpe porque «puedes perder, pero no de esta manera». «No hemos estado a la altural. La Cultural vio la necesidad de ganar desde el inicio y se vaciaron en ello», concluye.