Otro error y un paso más hacia el abismo

Como el niño rebelde que no hace caso de los consejos que le dan en casa, la Cultural comete una y otra vez los mismos errores. No corrige esos debes que, desde el inicio de la temporada, lleva padeciendo y poco a poco condenan al equipo, no solo a sufrir, sino a que la temporada acabe en drama. Los leoneses han caído 0-1 ante el Cádiz en un choque en el que volvieron a regalar un gol en contra.

0 Cultural Palatsí; Bastos (Mario Ortiz, min. 63), Gianni, David García, Viti; Yeray, Sergio Marcos (Guarrotxena, min. 71); Moutinho (Iza, min. 18), Buendía, Salvador; Rodri 1 Cádiz Cifuentes; Correa, Servando, Kecojevic, Bijker; Álex Fernández, Garrido, Perea (Abdullah, min. 84); Álvaro, Salvi (Moha, min. 72); Jona (Barral, min. 79) GOL 0-1, min. 65, Álvaro García ÁRBITRO Moreno Aragón (Colegio Madrileño). Mostró amarilla a Buendía por parte de la Cultural y a Bijker y a Garrido por parte del Cádiz INCIDENCIAS Estadio de Reino de León. 8.189 espectadores

Quien falle menos, gana. Con esta premisa saltaron los dos conjuntos al campo, manteniendo su esencia pero con matices. Los de Rubén de la Barrera buscaron la posesión, pero arriesgan menos a la hora de sacar la pelota jugada desde atrás y ofreciendo un juego más directo y con pases en largo. El Cádiz, por su parte, puso sobre la mesa su solidez habitual y su vertiginosidad por banda, combinada con una intensa presión arriba.

Todos estos ingredientes permitieron ver unos primeros minutos de juego de gran ritmo y con mucho movimiento. El partido parecía roto en el primer cuarto de hora de partido, como si el minuto 90 acechara a ambos conjuntos, como si el ocaso del choque se acercara. Pero, al contrario, el alba del partido estaba muy cercano.

La Cultural dominó en estos primeros compases. Más balón, más llegadas al área y más amenaza caracterizaron a los de Rubén de la Barrera que, pese a todo, no lograron tener una clara ocasión de gol. Eso sí, hubo un posible penalti por derribo a Ibán Salvador que clamó toda la grada mientras el Cádiz, con dos entradas duras al ecuatoguineano, vio las dos primeras amarillas.

El Cádiz da un paso adelante

La mala noticia para la Cultural llegó pasado el cuarto de hora. Moutinho tenía que retirarse lesionado y en su lugar entraba Iza para ocupar la demarcación de extremo. Los leoneses seguían con su plan de 'simplificar los trámites' hacia el gol, pero el Cádiz dio un paso adelante.

Las bandas, especialmente la izquierda con Álvaro García, comenzaron a crear peligro. A base de velocidad y descaro, llegaron balones colgados al área e inquietud a la grada del Reino. Palatsí, muy atento, sofocó varios de estos ataques con intuición y anticipación. Llegaban los mejores minutos amarillos.

Los de Cervera, una vez superado el ecuador del primer tiempo, inclinaron el campo hacia la meta leonesa. No tuvieron grandes ocasiones, pero generaron peligro a balón parado y por los costados, impidiendo que la Cultural pudiera salir a la contra, misión que minutos antes trataba de cumplir el cuadro andaluz en su ataque.

Los de De La Barrera supieron sufrir y aguantar en estos buenos instantes gaditanos para finalizar la primera mitad con un par de llegadas que pudieron generar ocasiones de gol, pero que el oficio de los de Cervera supo sofocar para mantener el empate sin goles al descanso.

Álvaro García vuelve loca a la Cultural

Tras el paso por vestuarios, salió mejor la Cultural. Emi Buendía, de chilena, e Iza, de falta, tuvieron las primeras ocasiones para los leoneses. Pero esta sensación duró muy poco, ya que el Cádiz había vuelto al césped con el objetivo de dar un paso adelante.

La banda izquierda volvió a ser el conducto hacia el área del Cádiz. Álvaro García estaba volviendo loco a Bastos, que no dosificó en esfuerzo ni en ganas, pero no era capaz de detener al velocísimo extremo de los amarillos. Cada jugada era peligro, inquietud y la más clara de los andaluces llegó con un centro de este jugador que remató Jona y detuvo Palatsí. La desesperación estaba comenzando a aparecer en el cuadro leonés, incrementada por las decisiones arbitrales que, en caso de mínima duda, siempre eran favorables a los gaditanos.

Estaba avisando el Cádiz. Llevaba minutos y minutos rondando el área, rondando el gol. Y el que menos fallase, se lo llevaría. El error, el fallo que se repite fin de semana tras fin de semana, volvió a aparecer. Gianni, en su intento de ceder el balón a Gianni, le entregó el cuero a Álvaro García que, en velocidad, se fue de Palatsí y anotó a puerta vacía.

Cifuentes salva al Cádiz

No quedaba otra que arriesgar, que irse arribar, que apostar todo por el gol. La tuvo Sergio Marcos tras una gran cabalgada de Viti por la banda, siempre impetuoso y con criterio, pero apareció Cifuentes, uno de los porteros más destacados de la categoría, para negar el gol al de Sacedón.

El Cádiz sabía que tocaría sufrir, que no estaba todo dicho. Replegó líneas y dejó arriba a los veloces Álvaro y Moha para rematar el partido se se presentaba la ocasión. Las tuvo la Cultural. Yeray se quedó solo ante Cifuentes tras una dejada de Rodri, pero detuvo el meta albaceteño, que volvió a hacerse grande en un mano a mano con Buendía.

Pero en los minutos finales la gasolina física y mental se había acabado. La temporada se va acabando, las jornadas pasan y la Cultural no levanta cabeza. Las oportunidades pasan, cada vez más equipos tienen media salvación en la mano, pero en León todavía siguen en esos complicados puestos y, lo que es peor, con escasos síntomas de mejoría.