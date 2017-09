La Cultural no fichará por la baja de Magallán Felipe Llamazares, director general de la Cultural. / Josep Lago La plantilla de Rubén de la Barrera se quedará tal y como está al menos hasta enero, ya que no han dado de baja al argentino tras su grave lesión DANI GONZÁLEZ Lunes, 11 septiembre 2017, 13:05

No habrá más fichajes en la Cultural y Deportiva Leonesa. Esta afirmación, que podría parecer evidente tras el cierre del mercado de traspasos el pasado 1 de septiembre, no lo era tanto, ya que el club leonés podría abrir la ventana de la lesión de Santiago Magallán para realizar una incorporación más, ya que el argentino estará seis meses de baja.

Pero la Cultural no ejercerá esa opción. La plantilla está equilibrada, según opinan en el seno del club, y no necesitan más retoques para esta primera parte del campeonato.

Y, aunque ahora mismo dieran marcha atrás, no podrían enmendar esta situación y no podrían utilizar la opción de obtener un hueco más por la dolencia del mediocentro argentino.

El motivo es que Magallán aún no está dado de baja federativamente por su lesión. El último día para realizar esta operación era el pasado 31 de agosto, gestión que no se realizó y, por lo tanto, no hay opción para incorporar un futbolista más.

De haberlo hecho, la Cultural habría tenido 15 días para incorporar un jugador libre o de una competición nacional a su plantilla y solapar la larga ausencia de Magallán, que sufrió en el último amistoso de pretemporada ante el Guijuelo, el 12 de agosto, un rotura de ligamentos.