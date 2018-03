La Cultural concede y el Zaragoza no perdona

Una concesión, un gol. Las matemáticas en Segunda División no fallan, donde permitir lo minimo a tu rival suele acabar en condena. La Cultural lo ha comprobado una vez más y ha caído 0-1 ante el Real Zaragoza en un choque en el que dio una opción a los maños y ese daño no pudo ser curado.

0 Cultural Palatsí; Iza (Guarrotxena, min. 79), Gianni, David García, Viti; Yeray, Mario Ortiz (Sergio Marcos, min. 79), Antonio Martínez (Salvador, min. 55); Buendía, Señé, Rodri 1 Real Zaragoza Cristian Álvarez; Benito (Delmás, min. 52), Verdasca, Grippo, Lasure; Guti, Zapater, Pombo (Mikel González, min. 84), Ros, Buff (Papunashvili, min. 50); Borja Iglesias GOL 0-1, min. 27, Borja Iglesias ÁRBITRO Milla Alvéndiz (Colegio Andaluz). Mostró amarilla a Salvador, Rodri por parte de la Cultural y a Grippo, Pombo, Cristian Álvarez, Borja Iglesias y a Delmás por parte del R. Zaragoza. Expulsó a Gianni, de la Cultural, en el minuto 68, y a Grippo, del Zaragoza, minuto 81, por doble amarilla. INCIDENCIAS Estadio Reino de León. 9.710 espectadores.

No será por cambios en el once la mala situación de la Cultural, que volvió a sorprender con una alineación distinta en la que Antonio Martínez, Iza y Mario Ortiz entraban en el once en detrimento de Albizua, Salvador y Sergio Marcos, respecto al partido ante el Albacete.

Con todo esto salto la Cultural al césped del Reino de León, animada por el recibimiento de la afición dos horas antes del partido. Pero los leoneses no salieron con el ímpetu y el hambre del choque ante el Reus y el Zaragoza fue mejor en los primeros compases. De hecho, Buff estuvo a punto de adelantar a los maños pero Palatsí, una vez más, salvó el mano a mano ante el suizo.

Poco a poco, la Cultural se fue poniendo las pilas. La posesión, la presión y los acercamientos aragoneses se fueron disipando. El balón estaba más tiempo en pies blancos, que comenzaron a lanzar sus primeros avisos. Buendía, con un recorte y un zurdazo alto, fue el primero en probar fortuna.

Borja Iglesias no falla

Con Señé poco participativa y muy vigilado, el argentino y un Antonio Martínez más adelantado de la habitual tomaron las riendas. Fue el capitán el que tuvo la ocasión más clara tras un centro de Viti que Martínez remató en el primer palo, pero los reflejos de Cristian Álvarez evitaron el gol culturalista. Respondió, acto seguido, el Zaragoza, con un disparo de Borja Iglesias que repelió Palatsí.

Estaban siendo los mejores minutos de la Cultural, unos instantes en los que los de Rubén de la Barrera, que veía el partido desde una cabina de prensa, estaban creciendo. Pero llegó el gol del Zaragoza. Javi Ros envió un balón a la espalda de Iza que aprovechó Borja Iglesias para encarar a Palatsí y, con calidad y tranquilidad, batir al castellonense.

Durante unos minutos, estuvo tocada. Y casi hundida, porque no se atisbaba reacción. Un disparo de Señé sin demasiado peligro era el único aviso de una Cultural que no se despojó de ese bajón anímico hasta el final de la primera mitad. Ahí asedió, pero solo hubo una ocasión: un cabezazo desviado de Gianni en un córner.

Ofensiva leonesa

Tras el descanso, la Cultural salió a por todas. Asedió, adelantó líneas y trató de empatar el partido cuanto antes. La necesidad de los de Rubén de la Barrera contrastaba con la sobriedad y el paso atrás de los maños, sabedores de la importancia de los tres puntos en el Reino de León.

La fortuna tampoco estaba de lado leonés, aunque el Zaragoza tuvo que hacer dos sustituciones por lesión. Pero Señé coqueteó con el gol en un córner que Borja Iglesias salvó bajo palos. Poco después, y también a balón parado, Gianni rozó el empate, pero esta vez fue Pombo quien lo evitó.

La Cultural estaba haciendo méritos para igualar la contienda, para que el resultado no fuera negativo. De nuevo Rodri, al que se le trasparentaba una evidente falta de confianza, se quedó solo ante Cristian Álvarez, pero no se atrevió a rematar para buscar un penalti que no señaló el colegiado.

La Cultu se queda con diez, el Zaragoza también

Todo este torrente de fútbol ofensivo no tuvo su reflejo en goles a favor, pero estuvo a punto de hacerlo en contra. Julián Delmás se quedó solo ante Palatsí, pero el castellonense desvió ese balón. El lateral había recibido el pase de Pombo, derribado por Gianni, que vio la segunda amarilla por esa acción y dejó a los leoneses con uno menos.

Empujó la Cultural pese a la inferioridad numérica. Era más por necesidad, por coraje y por orgullo, que por fútbol. Los cambios de De La Barrera mostraron el carácter ofensivo del equipo leonés que logró equilibrar, al menos numérico, el partido, con la expulsión por doble amarilla de Grippo.

Pero no en el marcador. Lo intentaron de muchas maneras, pero la confianza del Real Zaragoza y la solidez que han logrado en la faceta defensiva fueron suficiente para frenar a una impetuosa Cultural que perdió por segunda jornada consecutiva en casa y que sigue sin aprovechar sus ocasiones para salir del descenso.