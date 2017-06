La Cultural comunica a Benja que no cuenta con él Benja, en el partido ante la Ponferradina. / Peio El club leonés abre la puerta de salida al delantero, que busca una rescisión de mutuo acuerdo y encontrar pronto un destino en Segunda NOELIA BRANDÓN y DANI GONZÁLEZ Viernes, 16 junio 2017, 20:11

Nuevo apartado en el capítulo de bajas en la Cultural y Deportiva Leonesa. Después de conocer la venta de Álex Gallar a la SD Huesca por los 400.000 euros de la cláusula de rescisión del catalán, el siguiente en salir será Benja Martínez.

Los 26 goles en 43 partidos del delantero catalán parecen no haber convencido a la Cultural, que ha sido la que ha tomado la iniciativa en el caso del ariete. El club ha manifestado a Benja su decisión de no contar con él para la próxima campaña pese a que el pichichi culturalista sí ha mostrado su deseo de continuar en el Reino de León.

Y es que Benja ha sido uno de los pilares en la columna vertebral de la Cultural del ascenso. 26 goles, 25 de ellos en liga y promoción de ascenso, a los que hay que sumar en el que marcó ante el Real Madrid en Copa en el Reino de León, alumbran la temporada del futbolista barcelonés, que ha disputado más de 3.200 minutos esta campaña.

No tendría oportunidades

Pero esto no es suficiente para una Cultural que se muestra inamovible en su decisión de no contar con él para la próxima campaña. El club le ha advertido que no contará con muchos minutos en el proyecto en Segunda de la próxima temporada, por lo que le ha abierto la puerta de salida al catalán.

El principal obstáculo para que la salida sea 'limpia' son los dos años más de contrato que Benja tiene firmados con la Cultural. Por ello, ambas partes buscan una rescisión de mutuo acuerdo que no sea demasiado 'dolorosa' para las arcas del club leonés y que le dé al ariete el margen de maniobra suficiente como para encontrar un destino en Segunda que le atraiga y donde se sienta importante. De hecho, Benja tiene varias propuestas sobre la mesa para la Liga 1|2|3.

Otro jugador que sabe que no contará con oportunidades la próxima temporada es David Forniés. El lateral ilicitano también conoce la decisión de la Cultural de prescindir de sus servicios y también aparece en la lista de futuras bajas del conjunto leonés.