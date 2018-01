La Cultural no es capaz de abrazar la victoria ante el Numancia

Hay cosas que con el año nuevo cambian. Algunas para bien y otras mal. En esta ocasión, algo cambio para mal en la Cultural, un equipo que ha brindado más de una remontada a su afición pero que, en este caso, fue testigo de cómo el Numancia se levantó tras un 2-0 para sacar un punto del Reino de León

Olvidado Oviedo, olvidado Lugo. La Cultu volvía a su hábitat, a ese Reino donde se siente cómoda, fuerte y protagonista. Donde es capaz de exponer su juego y donde no sufre tanto en defensa. Volvió esa Cultu confiada en sus posibilidades que saltó al terreno de juego muy autoritaria y dominante, pasando por encima de su rival en los primeros compases del choque.

2 Cultural Jesús Fernández; Iza, Iván González, Yasser (Gianni, min. 46), Viti; Yeray, Mario Ortiz; Moutinho (Guarrotxena, min. 62), Señé, Buendía (Aridai, min. 82); Rodri 2 Numancia Aitor Fernández; Markel, Gutiérrez, Dani Calvo, Marc Mateu; Escassi, Nacho (Unai Medina, min. 65), Íñigo Pérez; Pere Milla (Dani nieto, min. 65), Manu del Moral, Guillermo (Higinio, min. 80) GOLES 1-0, min. 54, Emi Buendía. 2-0, min. 65, Guarrotxena. 2-1, min. 67, Íñigo Pérez. 2-2, min. 85, Higinio ÁRBITRO Pulido Santana (Colegio Canario). Mostró amarilla a Íñigo Pérez por parte del Numancia INCIDENCIAS Estadio Reino de León. 6.907 espectadores

Moutinho muy activo y una Cultural con ganas. Eso fue lo que se vio en el primer cuarto de hora, en los que la posesión fue totalmente blanca, pero no hubo ocasiones excesivamente claras. No estaban siendo los minutos del Numancia, pero la seriedad defensiva no la habían perdido. Tan solo tuvieron un pequeño despiste a la salida de un córner en la que, con un centro desde la banda izquierda, Yeray remató solo en el segundo palo, pero su cabezazo picado se fue desviado.

Poco a poco, con el paso de los minutos, los rojillos se quitaron de encim el dominio leonés. A base de presión alta y robos rápidos, frenaron el ímpetu culturalista y se asomaron al marco de Jesús Fernández. Pero se asomaron, nada más. O fallos en el último pase o la imposibilidad de superar a una Cultural muy seria atrás impidieron que los sorianos crearan peligro más allá de un disparo desde la frontal de Pere Milla, que volvía a los planes de Arrasate tras un lesión, que se fue desviado.

Minutos sin ocasiones que rompe Rodri

El choque entró en un largo impás en el que ninguno de los dos ataques conseguía encontrar resquicios en las defensas rivales. Fueron prácticamente 20 minutos sin disparos, sin peligro, sin un '¡uy !' que levantara a la grada. Eran minutos en los que el pulso entre leoneses y sorianos era muy fuerte en la medular y en los que la igualdad era máxima.

Ni siquiera en estos minutos la Cultural perdió la personalidad. Presión alta y posesión como medio para tratar de descolocar a la zaga rojilla seguían siendo las armas leonesas, que volvía a recurrir mucho a las bandas, hoy ocupadas por Buendía y Moutinho, para tratar de alcanzar la meta rival.

Y fue así como llegó una ocasión aislada, pero que fue la más clara del choque. Moutinho encaró por su banda y logró hueco para sacar un buen centro con la derecha que Rodri, solo en el segundo palo, remató de forma acrobática, pero no logró contactar de pleno con la pelota y el disparo se fue desviado.

El primer tiempo concluyó con una mala noticia: Yasser, en un repliegue defensivo, acabó lesionado y no continuaría en el esquema culturalista al inicio de la segunda mitad.

Los mejores minutos de la Cultural

Fue Gianni el que entró en lugar del catarí y fue el Numancia quien comenzó mejor la segunda mitad. Parecían los mejores minutos del conjunto rojillo que dejó sin tocar apenas la pelota a los de Rubén de la Barrera. Pero, sin embargo, la primera ocasión fue blanca con un disparo desde la frontal de Yeray que se fue lamiendo el poste.

Este fue el preludio del gol culturalista que, eso sí, llegó con mucho suspense y cierta polémica. Buendía se llevó el balón en el área y, tras un rechace, se coló en la portería del Numancia. La duda aparece en el momento de apreciar dónde rebotó ese balón: en Señé, en posición antirreglamentaria, o en Carlos Gutiérrez, lo que validaría el gol. El árbitro consideró que tocó en el central soriano, por lo que el tanto subió al marcador.

Aquí se vieron los mejores minutos de la Cultural. Moutinho tuvo una gran ocasión en una contra en la que Señe dejó pasar el balón para que el portugués, con todo a favor, rematara alto. Acto seguido, dejó su lugar a Guarrotxena, que sería rápidamente protagonista del 2-0.

En una jugada coral de muchos quilates de la Cultural, en la que fue eliminando rivales y abriendo huecos al primer toque, Guarrotxena ofreció un desmarque hacia la línea de fondo que le dejó solo para poner un gran centro medido a la cabeza de Señé que el catalán transformó en el segundo tanto leonés.

La fe numantina vale un punto

La alegría duró poco en la parroquia leonesa. Con fortuna, o infortunio para los de Rubén de la Barrera, los numantinos empataron con un disparo desde la frontal de Íñigo Pérez que, tras tocar en Gianni, entró en la meta de la Cultural.

El Numancia apostó por el emapte y la Cultural buscó el tercero. Casi lo encuentra Guarrotxena con un precioso disparo desde el centro del campo que casi sorprende a Aitor Fernández. Pero más cerca estuvieron los de Arrasate del empate con una jugada de estrategia que Dani Calvo estrelló en el poste.

La apuesta soriana fue fuerte y la fe de los de Arrasate era inmensa. Así fue como llegó su tanto. Un centro de Marc Mateu tocó en la pierna de Iza y acabó en la pierna de Higinio, que aprovechó la indecisión de los centrales para cabecear a gol y poner la igualada.

Así fue como el Numancia dejó anodado a todo León. Los de Rubén de la Barrera lo intentaron en los minutos finales, se fueron al ataque, pero era demasiado tarde. No había aprovechado su ocasión, dejaron escapar una renta de dos goles y los puntos volaron del Reino de León.