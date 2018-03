Cervera: «La Cultural ha hecho menos cosas de las que sabe hacer» Cervera saluda a Rubén de la Barrera. / Peio García El técnico del Cádiz reconoce que la diferencia «no ha sido demasiada» y que «hemos ganado porque estamos arriba y la Cultural abajo» DANI GONZÁLEZ Sábado, 17 marzo 2018, 22:17

Crítico pese a la victoria. Álvaro Cervera, exentrenador de la Cultural y actual técnico del Cádiz, ha recalcado que, pese al triunfo amarillo, no está contento con el rendimiento de los suyos sobre el césped.

El ecuatoguineano afirma que tenían el partido «controlado» hasta que llegó el gol gaditano. «No tuvieron suerte de meterla, pero se jugó en nuestro campo», señala.

Cervera asegura que la Cultural «ha hecho menos cosas de las que sabe hacer por cómo están clasificado». «Tras el gol arriesgaron, se fueron arriba y pudieron empatar», añade.

«He visto a la Cultural jugar y hacía muchas cosas, ya no tantas. Eso no le hace peor equipo, sino que no hace cosas que quizá no sabía hacer», explica el entrenador del Cádiz. «Me sigue pareciendo un equipo muy peligroso y al final nos han pasado por encima. No ha habido tanta diferencia, hemos ganado porque nosotros estamos arriba y ellos abajo», apunta.