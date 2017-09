Buendía: «No nos ponemos techo, este equipo no tiene límites» Emi Buendía celebra su gol. / R. Fariñas El jugador argentino señala que manejaron el partido «de principio a fin» | Antonio Martínez valora la «propuesta arriesgada» con la que la Cultural ha logrado ganar en Alcorcón DANI GONZÁLEZ Jueves, 7 septiembre 2017, 22:38

Victoria y protagonismo en forma de goles, asistencia y peligro para Emi Buendía. El bonaerense ha sido uno de los mejores futbolistas sobre el césped de Santa Domingo y, pese al gran rendimiento de todo el equipo, no pone «límites» a esta Cultural.

«No tenemos techo, lo malo sería tenerlo o ponérnoslo. Es un gran proyecto, un gran equipo, con jugadores de enorme calidad, que no tiene límites», señala Buendía, que recalca que manejaron el partido «de principio a fin, jugando a lo que queríamos».

El argentino considera que la Cultura sale reforzada, al igual que en Sevilla, «acabamos con la moral por las nubes». «Hoy, con el buen juego el resultado, estamos muy contentos y afrontamos el derbi ilusionados y con ganas», afirma.

Buendía también afirma que va en progresión. «Me voy sintiendo mejor, más cómodo y entendiéndome mejor con los compañeros. Espero dar mucho más de mi», añade.

Martínez: «Si juegas, hay que estar. Si no, tienes que estar el doble»

El capitán de la Cultural, Antonio Martínez, recalca que la apuesta «valiente y arriesgada» que han hecho en Alcorcón les ha salido como querían. «Esto refuerza, sobre todo, a los que tenemos menos minutos y da continuidad al trabajo que hacemos», señala. Además, comenta que en la expulsión de Borja Lázaro «me toca y no finjo».

El mediocentro madrileño insiste en hablar en plural y no en singular: «en primera persona no se puede hablar nunca, y menos aquí, el club donde más se mira el colectivo. Estoy dolido a nivel deportivo por no tener tanta presencia, sino no sería futbolista profesional, pero es parte de esta vida. Cuando juegas, tienes que estar y, cuando no, tienes que estar el doble».

Por último, Martínez se toma el partido ante el Valladolid como «un partido más» en el que «saldremos a jugar sin mirar al rival», aunque sabe que en León hay «ganas de derbi». «Tenemos un poco más de ganas que en un partido habitual porque lo quiere la afición», afirma.