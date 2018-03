De la Barrera: «No volverse loco es clave» Rubén de la Barrera, en sala de prensa. El técnico de la Cultural califica de «fundamental» el partido en Albacete porque llegan «sin margen» RUBÉN FARIÑAS Jueves, 22 marzo 2018, 14:34

«El equipo llega bien, sin margen de error y no puede fallar». Así de contundente se ha mostrado Rubén de la Barrera en la previa del partido «fundamental» que su equipo disputará en Albacete.

El técnico quiere usar la última derrota como un impulso «que nos tiene que permitir ganar tres puntos y ganar fuera de casa». Aunque también reconoce las dificultades que expondrá un rival con «buenos futbolistas, que sabe utilizar sus recursos, es duro y agresivo y usa bien el balón parado».

El entrenador de la Culturalha descartado a Moutinho para este enfrentamiento. En el choque sí podrán estar Guarrotxena y Rodri. Precisamente, sobre el delantero soriano, De la Barrera explicó la situación vivida en el entrenamiento: «Entrenando la gente tiene que estar a tope, no es interesante para nadie que un jugador que no está en estado óptimo se exponga. No podía hacer los ejercicios explosivos y ello limitaba su presencia».

Respecto al ambiente que se vive en torno al equipo, el míster coruñés considera que «a perro flaco todo son pulgas» y, por ello, las cosas «se magnifican» cuando uno no convive de la mejor manera con una situación que nadie quería. «Lo importante es gestionarlo para canalizarlo y beneficiar al equipo».

Por todo ello, Rubén de la Barrera trata de manejar la situación «lo mejor posible» y recuerda que son muchos los equipos que conviven con esa urgencia de forma permanente por lo que «lo importante es no volverte loco; el componente anímico es imprescindible».