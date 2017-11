De La Barrera: «Nos hemos sentido muy cerca de ganar» De La Barrera, junto a Abel Mourelo. / Peio García El técnico de la Cultural asegura que «pronto ganaremos» y cree que, con el paso de las horas, «valoraremos este punto» DANI GONZÁLEZ Domingo, 19 noviembre 2017, 22:30

Gesto torcido después de haber rozado, pero no haber agarrado el triunfo. Rubén de la Barrera, entrenador de la Cultural, señala que un 1-1 ante el Granada «puede ser un buen resultado», pero no en esta circunstancia, ya que «hemos sentido muy cerca la victoria, así que ahora no lo valoramos».

Pese a todo, el coruñés trata de sacar la cara positiva del empate: «es un punto más para tratar de conseguir el objetivo: llegar a Navidad con el máximo número de puntos posibles y en la segunda vuelta completar una temporada bonita y optar al mejor puesto posible».

El entrenador de los leoneses considera han hecho un «buen partido» y se han tenido que adaptar a «todas las circunstancias de un rival que nos ha exigido mucho». «Es un punto más y nos acerca al objetivo. Cuando ganemos, que será pronto, lo valoraremos, porque esta categoría es esto», afirma.

De La Barrera discrepa con la visión general del equipo, «lo veo mejor que vosotros», y señala que el partido de Córdoba es «importantísimo» y lo afrontan con el objetivo de ganar. «Lo que me preocupa es empatar más veces que ganar, pero es algo que ya preveíamos», añade.

Por último, reconoce que Buendía sufre una sobrecarga pero espera que no le prive de contar con él en próximas citas.