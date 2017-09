De la Barrera: «Hay que prolongar el ambiente vivido ante el Valladolid» Rubén de la Barrera, durante la rueda de prensa. / Noelia Brandón El técnico de la Cultural ha quitado hierro al gesto de Iza y la denuncia de LaLiga a un sector del Fondo Sur porque entiende que «la gente está a mil y no es consciente de lo que dice» RUBÉN FARIÑAS León Viernes, 15 septiembre 2017, 17:11

Nuevo partido en casa para la Cultural y Deportiva Leonesa y nueva oportunidad para seguir sumando. El ambiente vivido en las dos primeras jornadas en el Reino de León invita al optimismo este domingo.

El Huesca visitará el municipal (domingo, 12:00 horas) y el técnico gallega pide que se prolongue el ambiente que se respiró ante Osasuna y Valladolid.

El rival Rubi ve mucho peligro en el caudal ofensivo de la Cultural

Pero el rival no llegará a León de paseo. Los oscenses tienen su peligro en la posibilidad de jugar «con o sin pelota» y Rubén de la Barrera ve en el cuadro aragonés «una amenaza permanente». Además cree que el equipo de Rubí «crecerá con el paso de las jornadas» y demostrará por qué estuvo cerca de subir a Primera.

En sus filas cuentan con un viejo conocido de la afición, Álex Gallar, jugador clave en el ascenso de la Cultural a Segunda División. «Como entrenador agradezco lo que hizo por el equipo; es un chico sano y espectacular, pero el domingo no nos conoceremos», ha ironizado el míster culturalista.

Iza y la afición del Fondo Sur

Sobre las polémicas extradeportivas de la semana, el técnico ha quitado hierro a ambos asuntos. Cree que Iza «se equivocó pero supo rectificar»; y entiende, aunque no justifica, a la afición del Fondo Sur. «Al fútbol se viene a animar, pero tampoco me imagino a una grada callada en un Cultural-Valladolid. No lo justifico, pero entiendo lo ocurrido porque la gente está a 1.000 y no es consciente de lo que dicen».

Ser activos en ataque, ocupar todos los espacios y no estar confiados ante un rival que estuvo cerca de ascender a Primera División serán los pilares para que la Cultural siga sumando y logre la victoria ante un Huesca que querrá dar guerra en el Reino de León.