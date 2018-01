De La Barrera: «El partido estaba ganado, nos empatan por demérito nuestro» Rubén de la Barrera. / Peio García El técnico de la Cultural recalca que el Numancia se ha beneficiado de «nuestros errores» y reitera que es muy necesario «no equivocarse» DANI GONZÁLEZ León Domingo, 7 enero 2018, 20:34

Molesto y desencantado con el resultado. Rubén de la Barrera, técnico de la Cultural y Deportiva Leonesa, no ha podido ocultar su desazón por la forma en la que se han escapado dos puntos en el Reino de León ante el Numancia.

«Hemos estado bien hasta el 2-0, luego se han beneficiado de nuestros errores. Si ganas 2-0 en casa y el rival no tira a puerta, pero no te llevas los tres puntos, tiene que atender a algo. Si no es por mérito del rival, es por demérito nuestro», afirma De La Barrera.

El gallego recalca que el partido estaba «ganado», siendo «muy superiores» al Numancia. «El primer gol podía haber generado incertidumbre, pero no lo hace. Se tenía que haber ganado el partido, pero en esta liga no vale con ser el mejor, es más importante evitar equivocarte», señala. E insiste en que la jugada del empate la deberían haber solventado «de otra manera».

El coruñés considera que, pese a no alcanzar los 25 puntos, están fuera del descenso, por lo que el objetivo está «cumplido». «Nosotros estamos dos puntos por debajo de esa marca de los 25, pero hay rivales que tienen que sumar mucho más. Dependemos de nosotros mismos», asegura.

Valoró positivamente el debut de Moutinho como titular, un jugador que «nos va a dar muchas cosas y que se va a adaptar muy rápido». Por último, señala que aún no saben cuál es el alcance de la lesión de Yasser y que este contratiempo no cambiará los planes en el mercado invernal.