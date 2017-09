De La Barrera: «Ha sido el partido más completo de la temporada» Rubén de la Barrera, en Alcorcón. / R. Fariñas El técnico de la Cultural solo pone un pero a su equipo: «si somos superiores, no pueden pasar cosas cerca de nuestro área» DANI GONZÁLEZ Jueves, 7 septiembre 2017, 22:26

Satisfacción y una sonrisa en la cara. La Cultural sigue mejorando, supera la segunda ronda de la Copa del Rey y Rubén de la Barrera se siente más cerca de la plenitud. El técnico de los leoneses asegura que el 2-4 en Alcorcón es el partido «más completo» de lo que va de temporada.

«Este equipo necesita competir, jugar y con el paso del tiempo no vamos a poder garantizar resultados, pero sí mejoría constante», señala De La Barrera. El coruñés considera que si siguen con esta progresión, pueden llegar a ser «competitivos», el «único objetivo» del entrenador culturalista.

El 'extraño' esquema de De La Barrera planteado en Santo Domingo, un 3-3-3-1, se debe a que el gallego quería «generar desequilibrio si ellos respetaban la estructura habitual». «En ataque, tuvimos ventajas de forma permanente y sus goles coinciden con nuestros momentos de incomidad. El 2-3 es una señala de que el equipo, a nivel emocional, no se iba a salir del partido», afirma.

Un once no condicionante

De La Barrera insiste en que el once de este jueves no tiene nada que ver con la alineación del domingo. «La temporada es larga y compleja. Los que han jugado hay no tienen por qué tener menos presencia en Liga, menos aún con lo que ha pasado. Me gusta que esta gente me lo ponga difícil», asegura.

El entrenador de la Cultural ensalzó la labor de Señé y Antonio Martínez, ya que «identifiaron los espacios a ocupar y permitieron tener ventaja a sus compañeros». Por último, De La Barrera comenta que tuvieron ocasiones para hacer más goles y «cuando no lo haces, tienes que evitar que pasen cosas cerca de tu portería». «Si eres superior, tienes que aprovecharlo y no dar ventajas a tu rival», concluye.