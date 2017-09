De La Barrera: «Levantarse así tiene un mérito enorme» Rubén de la Barrera, en el Reino de León. / CyDL El técnico de la Cultural destaca que su equipo tiene «mucho fútbol y mucho que ofrecer» y destaca que el punto es «bueno, vistas las circunstancias» DANI GONZÁLEZ Domingo, 10 septiembre 2017, 22:01

Conforme con el punto, con la actitud de los suyos y con lo desplegado en ataque. Rubén de la Barrera no era un hombre decepcionado en la rueda de prensa posterior al empate 4-4 de la Cultural ante el Real Valladolid.

«Tiene un mérito enorme levantarse así. Por cómo ha sido, por las circunstancias tan desfavorables que hemos vivido, es buen punto, aunque pudimos ganar», afirma.

El entrenador culturalista insiste en destacar el inicio del partido y el dominio del choque. «Pudimos ponernos 2-0, eso abriría más huecos y el devenir del partido. Dos goles del Valladolid son evitables», añade.

De La Barrera valora positivamente el rendimiento de su equipo «capaz de levantar un 2-4, atacando así y sabiendo aguantar la espalda ante un rival de los más importantes de la categoría». «Tenemos mucho fútbol y mucho que ofrecer, además de toda la ambición del mundo. Jugamos como los ángeles y nos vaciamos, lo demostramos cada partido», sostiene.

Sobre el sistema y la inclusión de Yasser, recuerda que el catarí «viene de jugar con su selección y tiene nivel», mientras que la variante táctica «ya la probamos en Alcorcón, aunque no teníamos tres centrales puros para ocupar esos puestos». Por último, ha evitado hablar del árbitro: «respetamos y valoramos su trabajo, no he visto las imágenes».