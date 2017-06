De la Barrera: «Hablar de Primera División es ser un inconsciente» Rubén de la Barrera celebra el ascenso a Segunda División. El técnico de la Cultural y Deportiva Leonesa analiza un año «irrepetible» y señala a la segunda semana de julio como fecha para iniciar la pretemporada | «Mario y Toni quieren seguir», asegura el entrenador gallego RUBÉN FARIÑAS Viernes, 9 junio 2017, 14:38

Una vez concluida la temporada de la Cultural y Deportiva Leonesa, y con la perspectiva que da el tiempo, el técnico que ha logrado el sueño de volver a devolver al club a Segunda División, Rubén de la Barrera, ha analizado una campaña «irrepetible», donde se han ido consiguiendo los objetivos marcados por el cuerpo técnico.

«Queríamos construir un grupo y una familia. Después competir de la manera que se hizo. Y por último, el 98% de los momentos que han sido buenos, los hemos sabido gestionar; al igual que el 2% de los malos».

El entrenador culturalista se encuentro de regreso tras su viaje a Catar, donde han valorado la temporada realizada por el equipo y han empezado a «ubicar» el proyecto de una nueva campaña en la que habrá «mucho trabajo por delante y muchos días».

Precisamente, esos días de merecidas vacaciones, se han logrado por el sensacional año del club. Iniciando el mes de junio, el equipo ya ha logrado ser campeón en dos ocasiones, un ascenso, la afición ha olvidado los problemas económicos y ya no tiene que hacer cábalas para saber en qué grupo estará encuadrado la próxima temporada. ¿Cómo se entretiene entonces a la afición? Rubén de la Barrera tiene claro cómo pueden hacerlo: «Se empezará a hablar de fichas, quién llega, quién se va. Lo único que pido es que se respete la esencia del equipo».

La situación política de Catar

Las tensiones políticas que se están viviendo en el país del emirato con sus vecinos no han afectado «para nada» a la presencia del técnico en suelo catarí. De hecho, él se enteró por mensajes de personas que se encontraban en España. «No he tenido ningún problema para entrar y salir del país». En la Academia Aspire la gente está «contenta por el ascenso y por el cómo se ha jugado». Ahora, el objetivo pasará porque el próximo año la Cultural «repita la misma naturaleza en el vestuario, con gente comprometida, y se mantenga el estilo de juego».

A propósito de la nueva campaña, en Segunda División, el míster tiene claro que aquellos que se atrevan a hablar de Primera División «son unos inconscientes y demuestran que desconocen la categoría». El objetivo no irá más allá de «ser competitivo y transmitir, dejando un buen sabor de boca en cada partido».

«Mario y Toni quieren seguir»

Rubén de la Barrera espera que los entrenamientos del equipo se retomen la segunda semana de julio, donde se iniciará una de las pretemporadas más especiales del club en su historia. En ella, por voluntad del técnico y de los propios jugadores, estarían Mario Ortiz y Toni Villa. «Mi deseo es que Mario continúe; con Toni lo mismo, pero hay un club que puede ejecutar su recompra. Yo tengo claro que ellos quieren continuar en la Cultural».

Para el gallego será «un orgullo» convertirse con 32 años en entrenador de Liga de Fútbol Profesional. Ello le permitirá ser uno de los técnicos más jóvenes en debutar en Segunda y, además, hacerlo con la Cultural es «un motivo de orgullo más». Tiene ganas de visitar estadios míticos: «Me quedaría con todos, pero el Molinón, Granada, Córdoba, el Heliodoro, el Sadar o Cádiz son algunos de los favoritos».

No le gusta considerarse el líder de la afición en el que se ha convertido. «Soy pasional y entregado e intento tener influencia en la actitud del equipo. Me gusta involucrarme con León porque me siento un leonés más». Y lo es, Rubén de la Barrera se ha ganado por méritos propios un hueco en la historia del culturalismoy de la ciudad, a la que ha recuperado para la causa común y de la que ha logrado que se vuelva a involucrar con los colores del equipo de su tierra.