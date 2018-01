De La Barrera no conoce su once de gala Un once de la Cultural. / Peio García El técnico coruñés ha empleado una alineación distinta para cada uno de los 20 partidos disputados en Liga hasta el momento DANI GONZÁLEZ León Lunes, 1 enero 2018, 12:03

Rubén de la Barrera aún no ha encontrado su once. O no ha querido encontrarlo, porque el coruñés es un técnico que no se casa con nadie. En busca de mejorar, de introducir constantemente variantes que permitan al equipo evolucionar, la Cultural y Deportiva Leonesa no ha repetido ni una sola alineación en toda la temporada.

Junto al FC Barcelona B, son el único equipo que no ha colocado dos onces titulares indénticos en las primeras 20 jornadas de la Liga 1|2|3. En el conjunto leonés nadie tiene el puesto asegurado y eso, en teoría, debe potenciar la competitividad en el vestuario.

Solo hay un jugador que ha sumado las 20 titularidades posibles hasta el momento. Josep Señé, al que las sanciones y las lesiones han respetado, es el jugador omnipresente en el esquema culturalista. No solo es que haya sido titular en las 20 jornadas disputadas hasta el momento, sino que ha sumado todos los minutos posibles, 1.800.

Los titulares 'casi' fijos

Yeray e Iza le siguen, con 19 titularidades. Son dos jugadores a los que haber cumplido de amonestaciones les ha lastrado y se han tenido que perder una jornada, Tenerife en el caso del lateral y Oviedo en el del mediocentro.

Por detrás aparecen Rodri (18), Emi Buendía (17), Mario Ortiz (16), Viti (15), Gianni (14) o Iván González (13), habituales titulares en la Cultural pero en ningún caso fijos.

Los puestos que más bailan son el extremo, donde Guarrotxena, con 12 titularidades, y Aridai, con 8, pelean por entrar en el once tipo. También los porteros, con Jesús Fernández con 11 partidos de inicio y Palatsí con 9, y el central, con Gianni, Iván González y Albizua con 14, 13 y 11 titularidades.

Los once más utilizados

Con todo esto, el once de los jugadores que más titularidades suman hasta el momento lo formarían Jesús Fernández; Iza, Gianni, Iván González, Viti; Mario Ortiz, Yeray; Guarrotxena, Señé, Buendía y Rodri.

En el lado opuesto aparecen los jugadores que menos apariciones. Solo Bouy, además del lesionado Magallán y Moein, que no ha estado ni convocado, no han entrado de inicio en ningún partido. Yelko Pino, con una titularidad, y Antonio Martínez, Manu y Samu Delgado con dos aparecen en este otro lado de la realidad de la Cultural.