De La Barrera: «Puede ser que en otro club ya estuviera destituido» El técnico de la Cultural pasa por deporte(n)vivo, donde señala que sabe que está «cuestionado, porque el mundo del fútbol es así, pero no me siento de esa manera» DANI GONZÁLEZ Martes, 20 marzo 2018

Optimista y con la promesa de volver a pasar por leonoticias para «peinarme del otro lado» si la Cultural logra la permanencia, Rubén de la Barrera, entrenador del conjunto leonés, ha sido el invitado en deporte(n)vivo.

El entrenador coruñés no evitó ningún tema y aseguró que, en otro club y con la situación actual de la Cultural, «puede ser que estuviera destituido». «El pan de cada día del fútbol es así y se ha destituido a muchos entrandores. No me siento cuestionado pero sé que lo estoy, aunque la presión, a mi, me va», señala.

De La Barrera insiste en que «ha habido autocrítica» aunque «no se ve» porque «no voy a salir a una rueda de prensa a montar un show». Reconoce que el ambiente en el vestuario no es tan idílico como la temporada pasada «porque ganar o perder influye, aunque no debería de ser así» en un equipo en el que «todo el mundo funciona».

Está siendo «feliz» en esta experiencia en Segunda porque «soy masoca, quería probar el fútbol profesional y la sensación de que las cosas no me fueran tan bien como se me ha dado hasta ahora». «Esta temporada estoy valorando de verdad la victoria», añade.

Por último, lanzó un mensaje optimista. «La Cultural se va a salvar, creo que nos vamos a llevar el gato al agua por las personas y por la idea que tiene este equipo».