Liga 1|2|3 Baraja toma el relevo de Herrera en el Sporting Rubén Baraja, en su presentación como entrenador del Sporting. / Damián Arienza El exfutbolista internacional dirigirá en la tarde de este martes su primer entrenamiento con la plantilla rojiblanca JAVIER BARRIO Martes, 12 diciembre 2017, 17:58

«Sé que tenemos que estar arriba y vamos a pelear por ello». Rubén Baraja, escoltado por Miguel Torrecilla y con sus ayudantes José Ramón Rodríguez y Manu Poblaciones como espectadores, fue presentado este martes en El Molinón como nuevo entrenador del Sporting. Antes de dirigir su primer entrenamiento como rojiblanco en Mareo, el exfutbolista internacional, que finalmente firmó por lo que resta de temporada más una más, aseguró sobre las negociaciones que «todo ha sido muy rápido», concretando que recibió ayer por la tarde una llamada de Miguel Torrecilla. «Y estoy muy feliz y contento de que se diera esta opción», concedió.

El técnico vallisoletano no se arrugó frente al reto que se le presenta y aseguró que «me motiva lo que significa el Sporting; he jugado aquí como futbolista, incluso con la selección, y este es uno de los mejores clubes que hay en España no solo por lo que consiguió en su momento, sino por su cultura, filosofía y la pasión con la que se vive el Sporting». Y concluyó en relación a la presión ambiental que «este reto en vez de asustarme me motiva y para mí es un orgullo».

No concretó mucho en su hoja de ruta hasta mantener su primer contacto con la plantilla. Preguntado por el sistema, de hecho, explicó sin entrar en detalle que «nosotros venimos utilizando un sistema con alguna variante, pero tenemos que ver qué jugadores tenemos, que son los protagonistas, y tratar de buscar el sistema en el que se encuentren más cómodos».

Concedió un poco más a renglón seguido cuando reconoció que «me gusta que el equipo sea protagonista con la pelota, pero hoy en día tenemos que ser capaces de atacar bien, y eso también implica saber defender y no recibir goles».

De cara ya al partido del fin de semana y en un guiño a El Molinón, Baraja recordó que «nosotros somos los que tenemos que transmitir al público esas ganas de querer ir a por los partidos, y estoy convencido de que lo vamos a conseguir». Y concluyó que «esta masa social gana partidos». Sobre otras cuestiones, regateó con maestría la pregunta sobre el mercado invernal. «Es demasiado pronto», dijo con una sonrisa.

Y no rehuyó el objetivo para el que ha sido contratado: «El Sporting es un equipo puntero en Segunda y tiene que aspirar a todo. Es la mentalidad con la que vengo. Tenemos la responsabilidad de poner arriba este club, con los mejores, y es por lo que vamos a trabajar. Tenemos que ser humildes. Mi papel es liderar esto y que los jugadores vuelvan a tener confianza y se suelten».