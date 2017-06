José León: «Me habéis hecho un culturalista más»

No será recordado por los minutos disputados a lo largo de la temporada, pero sí lo hará por la calidad que demostró en los momentos que pisó el césped del Reino de León.

José León se ha despedido de la afición de la Cultural y Deportiva Leonesa con un emotivo mensaje que culminaba así: «Gracias por todo el cariño, por esta experiencia que no se me olvidará en la vida. Me habéis hecho un culturalista que seguiré animando a la Cultural».

El jugador, que llegaba cedido a principios de temporada desde el Real Madrid, ha visto truncada la campaña por las lesiones. Primero tuvo que recuperarse de su grave problema en el ligamento y, tras disputar algunos partidos, sufrió un problema en la zona semitendinosa del tobillo que le ha obligado a estar parado los últimos tres meses.

El futbolista madrileño ha señalado que esta temporada ha sido «inolvidable, de récord y que pasará a la historia». José León se lleva alegrías y anécdotas para recordar de esta campaña. «Ver un estadio lleno animándote, ver a una ciudad entera volcada con el equipo, que los partidos de fuera parezcan que juegas en casa, que dentro de la plantilla haya una competitividad enorme y que aun así seamos una familia en la que todo moriríamos por el de al lado». Aquí radica, según el madridista, el éxito que ha permitido que León sea de Segunda División.

«Deseo lo mejor tanto al club como al equipo porque realmente se lo merecen, hemos trabajado muchísimo para lograr lo que se ha logrado este año».

No han sido pocos los aficionados que han dejado su mensaje en las redes sociales agradeciendo la labor a José León y deseando que pronto sus caminos vuelvan a encontrarse.