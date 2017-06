«Llegarán diez u once jugadores» a la Cultural

El director deportivo de la Cultural y Deportiva Leonesa, Óscar Cano, reconoce que este verano realizarán «diez u once fichajes» para lograr el objetivo, que será «la salvación», tal y como ha señalado en El Ideal de Granada.

Cano afirma que la Segunda es una categoría que conoce «muy bien» y en la que estarán «arriba o abajo en función de un par de resultados». «Para confeccionar la plantilla vamos a estar sujetos a un fair play financiero que aún no conocemos y que nos va a marcar cuánto podemos marcar. El hecho de que tengamos el respaldo de Aspire no quiere decir que vayamos a derrochar, seremos más austeros de lo que la gente piensa», asegura.

Esta situación obligará a dar entre cuatro o cinco bajas, ya que a día de hoy hay 17 jugadores con contrato en la Cultural, además de estar pendientes de la continuidad de Mario Ortiz, que tiene dos años más firmados con Aspire, que podría completar en León.

«Era complicado no subir»

La confianza de Óscar Cano en su plantilla era máxima. «Por el camino largo también hubiéramos subido. Los que estamos en el entorno sabíamos que era muy complicado no subir. Es un equipo al que da gusto verle jugar, hubo pocos en España que hicieran tantas cosas en ataque», recalca.

Respecto al partido ante el Barça B, considera que «nunca estuve muy preocupado», menos aún viendo la salida de la Cultural en la segunda mitad, que fue «arrolladora». «Eso hizo que empatáramos relativamente pronto y que el Barça B bajara el nivel, a partir de ahí el único equipo que había fue el nuestro», añade.

Por último, reconoce que estuvo cerca de seguir como seleccionador de Catar sub19 hasta 2022 y otra oferta de Independiente del Valle, siempre dentro de Aspira. «No me apetecía una aventura tan lejos, querían que siguiera ligado a ellos, me ofrecieron lo de León y me gustó», explica.