El cariño de toda una provincia

Orgullo de una ciudad, pero también de una provincia. La Cultural y Deportiva Leonesa y su éxito consumado con el ascenso a Segunda División ha sido un alegro para León y para los pueblos de una provincia que vive el fútbol a través de este escudo. Por ello, la Diputación ha recibido y agasajado al equipo culturalista al que ha refrendado su apoyo.

IMÁGENES La Diputación recibe a la Cultural

«Seguiremos estando a vuestro lado, nos devolvéis con triunfos lo que os entregamos. Por ello, os deseo el mayor de los éxitos, vuestras victorias son las nuestras», asegura Juan Martínez Majo, presidente de la Diputación.

De hecho, el presidente provincial ha agradecido al equipo «el ambiente de alegría» que ha generado y le recuerda que el medio rural «estará siempre con vosotros».

Intercambio de regalos

La Diputación ha entregado una placa y unas medallas a los miembros de la Cultural. Solo había una ausencia, la de Rubén de la Barrera, que se encuentra fuera de la ciudad. Por su parte, la Cultural entregó a la casa provincial el póster del ascenso y la famosa casimeta rosa personalizada para la Diputación de León.

«Los halagos no tienen sentido si no hay un equipo detrás y, sin Aspire no podríamos estar aquí, todo León tiene que conocerlo», asegura el director general de la Cultural, Felipe Llamazares.

La provincia, básica para la Cultural

El directivo culturalista es «consciente» que la provincia es básica para el club y recuerda que «para muchas personas del medio rural, la Cultu es una ilusión». «Hemos hecho y seguiremos haciendo esfuerzos para que personas de pueblos remotos se sientan orgullosas de este escudo», añade.

La Cultural, después de recibir el cariño de toda la ciudad, ha recibido el de la provincia. León entero ya ha agradecido a este equipo la gesta del ascenso en una temporada que ya nadie olvidará