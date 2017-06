Cultural y Lorca empatan y lo dejan todo para la vuelta

Quizá no había mucho en juego. Quizá el premio no era el más suculento que se habían encontrado en el camino. Pero esta Cultural y Deportiva Leonesa, voraz y siempre con hambre, no quiere dejar una oportunidad sin aprovechar. Los de Rubén de la Barrera han empatado1-1 ante el Lorca FC en el Artés Carrasco en un choque en el que se mostraron más intensos pero que no ha resuelto ni dejado decantado el título.

ficha del partido 1 Lorca FC Lafrentz; Pina, Molo, Pomares, Morros; Busto, Poley, Ojeda, Borja Martínez (Carlos Martínez, min. 59); Matheus (Manel, min. 71), Jaime Moreno (Noguera, min. 59)

1 Cultural Leandro; Bastos, Iván González, Regalón, Forniés; Yeray, Mario Ortiz; Iago Díaz (Jorge Ortí, min. 80), Toni, Gallar; Julen Colinas (Antonio Martínez, min. 71) goles 0-1, min. 2, Toni. 1-1, min. 86, Poley de penalti. árbitro Fernández Vidal (Colegio Valenciano). Mostró amarilla a Molo por parte del Lorca. incidencias Artés Carrasco. 3.000 espectadores

escuche los goles Escucha el audio Lorca FC 1-1 Cultural

Un deportivo y emotivo gesto marcó el inicio del partido, ya que la Cultural hizo el tradicional pasillo al campeón al Lorca con la intuición de que se repita, pero a la inversa, en el Reino de León. Rápidamente, el guión de partido cambió para dejar el primer detalle, y prácticamente el único, d e este choque. Toni recogió un balón en la frontal y puso el balón en la escuadra para adelantar a la Cultural.

Si alguien estaba poniendo voluntad, eran los de Rubén de la Barrera. Superiores, serios, intensos pese al viaje, el partido estaba a su merced. Las bandas hacían daño, los desmarques al hueco descolocaban a la defensa murciana. Bastos protagonizó otra gran jugada que acabó con un pase atrás que nadie llegó a rematar.

Tregua en Lorca

Tras estos primeros diez minutos de buen nivel culturalista, que acabaron con una buena parada de Leandro a disparo del exjugador de los leoneses Jaime Moreno, llegó una tregua. El ritmo bajó y el centro del campo empezó a sobrepoblarse de balón. Pero poco a poco fue la Cultural quien volvió a aumentar la intesidad. Iago Díaz y, especialmente Gallar, tuvieron dos buenas ocasiones desbaratadas por Lafrentz.

La más clara en este tramo final la tuvo Iván González. El central madrileño remató un córner y el capitán lorquino, Pina, sacó el balón en la línea de gol. Con esta sensación de superioridad leonesa, que se fue ganando 0-1 al descanso pero podía tener una renta mayor, se llegó al descanso.

En busca de la sentencia

En la reanudación, volvió a ser mejor la Cultural. Más intenso, más despierto y más incisivo, el conjunto de Rubén de la Barrera pudo aumentar su cuenta en este arranque de la segunda mitad. Las bandas seguían siendo puñales, con los laterales, como toda esta temporada, convertidos en extremos.

Así llegó la mejor ocasión de la Cultural en el segundo acto. Toni puso la magia para dar un sensacional pase a Forniés, que remató de primeras sorprendiendo a todos, pero su disparo se estrelló en el larguero.

Reacción murciana

El dominio leonés era total, pero el orgullo lorquino poco a poco fue apareciendo a la par que los cambios en el conjunto murciano. David Vidal dio refresco y un carácter algo más dinámico a su once sobre el césped del Artés Carrasco, lo que minimizó las desigualdades entre ambos equipos.

Pero la Cultural estaba esperando para matar el partido. En una contra, Gallar tuvo el 0-2 tras un pase a la contra de Antonio Martínez que el catalán trató de definir con una vaselina, pero no pudo ampliar la renta culturalista.

Empujó el Lorca en el tramo final, en el que la Cultural supo defenderse. Secó poco a poco las opciones murcianas e intentó cerrar el choque a la contra. Pero un penalti discutido de Leandro acabó con un gol de Poley en el minuto 86 que iguala la eliminatoria y deja todo abierto de cara a la vuelta en León.