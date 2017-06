De La Barrera: «Aún no somos conscientes de lo que hemos hecho»

El ascenso todavía ronda en la cabeza de los jugadores y cuerpo técnico de la Cultural y Deportiva Leonesa. Así lo ha manifestado Rubén de la Barrera, técnico de los leoneses, tras el partido que les ha enfrentado al Lorca FC y que ha acabado 1-1. «Aún no somos conscientes de lo que hemos hecho, lo seremos cuando empiece el primer partido de la próxima temporada», señala.

En el Artés Carrasco considera que han jugado «bien» pero hubo momentos en los que les falto estirarse más. «Atendiendo al partido, es un buen resultado, aunque creo que deberíamos haber ganado», afirma antes de felicitar al Lorca FC por la temporada y el ascenso.

Recalca que en el primer tiempo pudieron amenazar «su defensa» pero que, al no matar el partido, empataron, un resultado que no ve nada negativo para la vuelta. «Nos da cierta ventaja», añade. De La Barrera reconoce que les hace «ilusión» ganar, pero no niega que «las cabezas no están igual de conectadas que contra el Barcelona B, el grado de competitividad no puede ser el mismo».

Las cabezas, desconectadas

El técnico coruñés quiere acabar «ganando y siendo campeón», pero reconoce que entran en ello «muchos factores en juego». Pese a todo, va a pedir un último esfuerzo a sus jugadores: «una cosa es que se lo pida, otra que puedan hacerlo después de una temporada con una exigencia brutal y en un momento en el que en su cabeza tienen las vacaciones y evitar lesiones. Todos queremos ganar, pero la concentración no será la de otros partidos».

De La Barrera espera un Reino de León «lleno o casi lleno» que despida al equipo «como se merece» y deja claro que no le consta que Oriol Riera «vaya a jugar en la Cultural».