Toni: «Estoy más cerca de Valladolid que de León»

El futuro de Toni sigue en el aire. El jugador murciano, uno de los más queridos por la afición culturalista, no sabe si la próxima temporada vestirá de blanquivioleta o solo de blanco. De ello depende la decisión del Real Valladolid, que puede repescarle este verano si desea contar con él.

El mediapunta de la Cultural y Deportiva Leonesa señaló este martes en una entrevista en el Norte de Castilla que su «futuro inmediato está en la Cultural», pero este miércoles, en la rueda de prensa previa al partido ante el Lorca, Toni asegura que «estoy más cerca de Valladolid que de León».

«No depende de mi, por lo que tengo que ser cauto y esperar a que los clubes lleguen a un acuerdo», afirma el murciano, que reconoce que el Valladolid no le ha llamado desde enero: «Hablé con el director deportivo, Braulio, que ahora mismo no está, y me dijo que estaba interesado en que volviera».

Su deseo, afirma, es «llegar a jugar en Primera», pero ante todo tiene claro que quiere estar «donde me quieran, donde me tengan cariño» y considera que en la Cultural, al lado de Rubén de la Barrera, esta premisa se cumple.

El partido

Acerca del partido de este jueves (20:45 horas) en Lorca, considera que es «bonito» celebrar un ascenso cerca de su casa. Critica que en su región, Murcia, se apoye mayoritariamente al Real Murcia «y no tanto a otros equipos como el Lorca o el Ucam, que estarán en Segunda».

Recalca que siempre apetece «un partido oficial», aunque afirma que los cuerpos no están «al cien por cien» tras dos días de celebración en los que ha habido «más revuelo» del que pensaba. «Según suene la bocina de inicio del combate, el boxeador solo piensa en lo que pasa en el ring. Eso sucederá con nosotros», sentencia.